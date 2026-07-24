Из автобуса на ходу выпал ребенок: как суд наказал водителя транспортного средства

Апелляционный суд оставил в силе постановление о лишении права управления транспортными средствами водителя автобуса, из которого на ходу выпал ребенок.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защитника водителя маршрутного автобуса, которого суд первой инстанции лишил права управления транспортными средствами на шесть месяцев за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 мая 2026 года в городе Каменце-Подольском: во время высадки пассажиров водитель не обеспечил полной остановки автобуса, не поставил его на стояночный тормоз, вследствие чего транспортное средство начало самопроизвольно двигаться. В этот момент из автобуса выпал ребенок, который получил легкие телесные повреждения и повредил одежду.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области признал водителя маршрутного автобуса виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 124 КУоАП, и назначил ему административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.

Защитник водителя подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить постановление и вместо лишения водительских прав назначить наказание в виде штрафа.

По его мнению, местный суд не в полной мере учел, что водитель является лицом с инвалидностью III группы, признал вину, искренне раскаялся и попросил прощения у представительницы потерпевшей. Также защитник отметил, что пассажирские перевозки являются единственным источником дохода водителя, а лишение права управления может привести к нарушению регулярности движения автобусного маршрута из-за нехватки водителей в условиях военного положения.

Апелляционный суд согласился с выводом местного суда о необходимости применить к водителю именно лишение права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев.

Суд обратил внимание, что суд первой инстанции учел как то, что водитель является лицом с инвалидностью III группы и имеет иждивенцев, так и то, что он систематически привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и не пытался примириться с потерпевшей стороной.

Суд также отметил, что само по себе признание фактических обстоятельств не свидетельствует о признании вины и искреннем раскаянии. По словам матери пострадавшего ребенка, после происшествия водитель не извинился, а наоборот — вел себя высокомерно и насмехался над ее дочерью.

Апелляционный суд также отклонил доводы о том, что лишение права управления транспортными средствами лишит водителя единственного источника дохода и повлияет на работу автобусного маршрута.

Суд указал, что такие обстоятельства не преобладают над целью административного взыскания и не могут нивелировать повышенную обязанность водителя маршрутного транспортного средства обеспечивать безопасность пассажиров. Последствия применения взыскания для профессиональной деятельности правонарушителя или его работодателя сами по себе не являются основанием для назначения более мягкого наказания.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 676/3887/26 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.