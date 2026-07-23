Почему работодатели в Украине скрывают зарплату в вакансиях: 7 основных причин
Отсутствие информации об уровне заработной платы в вакансии не всегда означает, что работодатель пытается скрыть невыгодные условия. По словам аналитиков, в ряде случаев компании не указывают зарплату из-за желания сохранить конфиденциальность, оценить уровень кандидата или оставить возможность для переговоров. В Украине на законодательном уровне нет обязанности указывать размер заработной платы в вакансиях.
В то же время для соискателя такая вакансия может обернуться потерей времени, ведь после прохождения собеседования предложенная сумма может не соответствовать ожиданиям.
Почему компании не указывают зарплату в вакансиях
Эксперты выделяют семь основных причин.
- Нет окончательно определенного бюджета на должность
Если компания открывает новое направление или проводит реорганизацию, у нее может еще не быть четко определенных должностных обязанностей и бюджета.
- Чтобы не создавать напряжение среди действующих работников
В периоды инфляции или дефицита кадров новым сотрудникам часто предлагают более высокую оплату, чем тем, кто уже работает в компании.
- Зарплата зависит от опыта кандидата
Некоторые компании рассматривают работников с разным уровнем квалификации. Кандидату без опыта могут предложить меньшую оплату и обучение, тогда как специалист с большим опытом может претендовать на значительно более высокую зарплату.
- Желание сохранить конфиденциальность
Работодатели иногда не раскрывают диапазоны заработной платы, чтобы конкуренты не использовали эту информацию для переманивания их работников.
- Зарплата ниже рыночной
В некоторых случаях компания понимает, что предлагаемая сумма может быть ниже среднего уровня на рынке. Поэтому работодатель пытается заинтересовать кандидата другими преимуществами — гибким графиком, дополнительными бонусами, страхованием или другими условиями.
- Поиск людей, заинтересованных не только в деньгах
Часть работодателей считает, что сокрытие зарплаты помогает отсеять кандидатов, для которых основным критерием является только размер выплат.
- Нестабильное финансовое состояние компании
Почему вакансии без указания зарплаты могут быть проблемой
Отсутствие информации об оплате труда создает неудобства не только для кандидатов, но и для самих компаний. Такие вакансии обычно получают меньше откликов, поскольку соискатели не хотят тратить время на собеседования без понимания потенциального дохода.
Например, в Европейском Союзе действует курс на внедрение прозрачности оплаты труда. В соответствии с европейскими подходами кандидат должен получать информацию о начальной заработной плате или ее диапазоне еще до собеседования либо непосредственно в описании вакансии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.