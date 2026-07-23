Почему работодатели в Украине скрывают зарплату в вакансиях: 7 основных причин

В Украине на законодательном уровне нет обязанности указывать размер заработной платы в вакансиях.

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Отсутствие информации об уровне заработной платы в вакансии не всегда означает, что работодатель пытается скрыть невыгодные условия. По словам аналитиков, в ряде случаев компании не указывают зарплату из-за желания сохранить конфиденциальность, оценить уровень кандидата или оставить возможность для переговоров. В Украине на законодательном уровне нет обязанности указывать размер заработной платы в вакансиях.

В то же время для соискателя такая вакансия может обернуться потерей времени, ведь после прохождения собеседования предложенная сумма может не соответствовать ожиданиям.

Почему компании не указывают зарплату в вакансиях

Эксперты выделяют семь основных причин.

Нет окончательно определенного бюджета на должность

Если компания открывает новое направление или проводит реорганизацию, у нее может еще не быть четко определенных должностных обязанностей и бюджета.

Чтобы не создавать напряжение среди действующих работников

В периоды инфляции или дефицита кадров новым сотрудникам часто предлагают более высокую оплату, чем тем, кто уже работает в компании.

Зарплата зависит от опыта кандидата

Некоторые компании рассматривают работников с разным уровнем квалификации. Кандидату без опыта могут предложить меньшую оплату и обучение, тогда как специалист с большим опытом может претендовать на значительно более высокую зарплату.

Желание сохранить конфиденциальность

Работодатели иногда не раскрывают диапазоны заработной платы, чтобы конкуренты не использовали эту информацию для переманивания их работников.

Зарплата ниже рыночной

В некоторых случаях компания понимает, что предлагаемая сумма может быть ниже среднего уровня на рынке. Поэтому работодатель пытается заинтересовать кандидата другими преимуществами — гибким графиком, дополнительными бонусами, страхованием или другими условиями.

Поиск людей, заинтересованных не только в деньгах

Часть работодателей считает, что сокрытие зарплаты помогает отсеять кандидатов, для которых основным критерием является только размер выплат.

Нестабильное финансовое состояние компании

Почему вакансии без указания зарплаты могут быть проблемой

Отсутствие информации об оплате труда создает неудобства не только для кандидатов, но и для самих компаний. Такие вакансии обычно получают меньше откликов, поскольку соискатели не хотят тратить время на собеседования без понимания потенциального дохода.

Например, в Европейском Союзе действует курс на внедрение прозрачности оплаты труда. В соответствии с европейскими подходами кандидат должен получать информацию о начальной заработной плате или ее диапазоне еще до собеседования либо непосредственно в описании вакансии.

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