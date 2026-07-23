Суд в США признал, что Meta могла скрывать риски шифрования Messenger для детей

Компании грозят ограничения из-за введения пользователей в заблуждение относительно безопасности сквозного шифрования в мессенджере.

Фото: reuters.com

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Восьмой судебный округ США постановил, что компания Meta, вероятно, нарушила Закон штата Невада о недобросовестной торговой практике из-за якобы ложных заявлений и сокрытия важной информации о безопасности сквозного шифрования в Messenger, пишет Kolotv.

Суд установил, что Meta не раскрыла информацию о том, что компании было известно о серьезных проблемах с безопасностью детей, связанных с этой технологией, а также не сообщила о возможных рисках и вреде, который она может причинять несовершеннолетним.

«Meta годами знала, что технологии сквозного шифрования, которые она использовала в своем приложении Messenger, создавали серьезные проблемы с безопасностью детей в нашей стране. Meta умышленно скрывала информацию, которая позволила бы родителям принимать обоснованные решения относительно онлайн-безопасности своих детей, и поставила под угрозу безопасность молодежи Невады. Я не остановлюсь, пока они не будут привлечены к ответственности», — заявил генеральный прокурор Невады Форд, который сообщил о решении суда.

Суд запретил Meta делать ложные заявления или скрывать информацию относительно безопасности Messenger для пользователей штата Невада в возрасте до 18 лет.

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