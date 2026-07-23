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Украинские переселенцы в Испании получили новые возможности для легализации проживания

21:32, 23 июля 2026 188
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Получив новое вид на жительство, человек должен официально отказаться от статуса временной защиты.
Украинские переселенцы в Испании получили новые возможности для легализации проживания
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Испания изменила правила легализации иностранцев: период проживания по статусу временной защиты теперь будет засчитываться в необходимый срок для получения долгосрочной резиденции. Нововведение также распространяется на граждан Украины, которые получили защиту из-за войны.

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Решение приняло Министерство инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании 22 июня. Изменения закреплены в инструкциях SEM 2/2026, подготовленных Секретариатом по вопросам миграции.

Ранее время, проведенное в статусе временной защиты, фактически не учитывалось при переходе на другой тип разрешения на проживание. Человек, который менял статус, должен был начинать отсчет необходимого срока заново.

Теперь годы легального пребывания в Испании по временной защите будут учитываться для выполнения требования о пяти годах проживания, необходимых для получения национальной долгосрочной резиденции.

Новые правила предусматривают, что граждане Украины смогут переходить со статуса временной защиты на другие основания для проживания, не покидая территорию Испании.

Среди возможных оснований:

  • официальное трудоустройство;
  • открытие собственного бизнеса;
  • обучение;
  • воссоединение с семьей;
  • другие основания, предусмотренные испанским миграционным законодательством.

После получения нового разрешения на проживание человек должен официально отказаться от статуса временной защиты. При этом делать это заранее не нужно — переход происходит только после положительного решения по новому статусу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер чешского политического движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в рамках Евросоюза о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Для реализации такой инициативы, по его словам, необходима поддержка других государств ЕС.

Окамура также заявил, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что часть граждан Украины якобы регулярно ездит домой «в отпуск».

Прекращение действия временной защиты он связывает прежде всего с завершением войны в Украине. Политик считает, что после окончания боевых действий этот механизм потеряет актуальность, а украинцы должны будут либо вернуться домой, либо оформлять стандартные разрешения на проживание в Чехии.

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Европа беженец война Испания военное положение пересечение границы

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