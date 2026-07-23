Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 все же остается недействительным: ВС открыл кассацию, чтобы впервые сформировать правовую позицию относительно полномочий Правительства отсрочивать выплату пенсий по решениям судов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд открыл кассационное производство по законности Постановления Кабмина 821, но не поддержал требование Правительства приостановить исполнение решений предыдущих инстанций. Пока продолжается кассационный пересмотр, эти решения остаются в силе, а пенсионеры и дальше могут требовать исполнения судебных решений о выплате принадлежащих им средств.

Пенсионное дело, которое может изменить правила игры для тысяч пенсионеров, дошло до Верховного Суда. Верховный Суд определением от 21 июля открыл кассационное производство по делу о законности Постановления КМУ № 821, регулировавшего порядок выплаты долгов по решениям судов. Несмотря на попытку Правительства приостановить исполнение решений предыдущих инстанций, Верховный Суд отказал в таком ходатайстве. Это означает, что пенсионеры пока сохраняют возможность добиваться выплаты принадлежащих им средств.

Для многих украинских пенсионеров судебное решение сегодня — не финал, а лишь начало борьбы за реальное получение принадлежащих средств. Дело о Постановлении № 821 поднимает значительно более широкий вопрос, чем просто разрешение одного спора: может ли государство откладывать исполнение судебных решений через подзаконные акты, или принцип их обязательности остается безусловной гарантией верховенства права.

«Отсутствуют средства — отсутствует обязанность исполнять и обязательные решения суда по перерасчету пенсии». Кажется, именно по этой логике годами строились взаимоотношения с гражданами, выигравшими суды против государства. Вместо исполнения судебных решений правительством была создана целая система подзаконных барьеров, фактически легализовавших задержки выплат и ставивших обязательность судебного акта в прямую зависимость от наличия средств в бюджете.

Главным инструментом этой политики стало Постановление КМУ от 14.07.2025 № 821, позволявшее Пенсионному фонду выплачивать задолженность частями и на неопределенный срок, исходя только из имеющихся бюджетных ассигнований. Однако в июле 2026 года этот механизм прошел первое испытание в высшей судебной инстанции.

Почему Правительство пошло в кассацию?

В октябре 2025 года гражданин обратился в суд с требованием признать противоправным и недействительным Постановление № 821. Киевский окружной административный суд и Шестой апелляционный административный суд по делу № 320/51895/25 поддержали позицию истца, признав пункты 1, 2, 3 этого Постановления противоправными и недействительными. Суды подчеркнули, что исполнение судебного решения не может быть лишь формальным начислением сумм без их фактической выплаты.

Не соглашаясь с этим, Кабинет Министров подал кассационную жалобу в Верховный Суд. Правительство пытается доказать, что имеет полномочия самостоятельно определять порядок выплат в пределах бюджетного законодательства, особенно в условиях военного положения. Кроме того, одновременно с кассационной жалобой Кабмин подал ходатайство о приостановлении исполнения решения Киевского окружного административного суда от 04.03.2026 и постановления Шестого апелляционного административного суда от 08.06.2026 по делу №320/51895/25. То есть правительство настаивало на временном приостановлении исполнения решения, открывающего путь к выплате многомиллиардной задолженности пенсионерам.

Аргументы Правительства: 97 миллиардов долгов и военное положение

Обосновывая кассационную жалобу, Кабинет Министров просит Верховный Суд отменить решения предыдущих инстанций и приводит несколько ключевых аргументов.

Прежде всего Правительство предупреждает, что в случае отмены постановления № 821 Пенсионный фонд фактически останется без действующего механизма финансирования выплат задолженности по судебным решениям.

Еще одним аргументом является масштаб проблемы. По данным Кабинета Министров, сумма неисполненных судебных решений по пенсионным выплатам уже превышает 97 млрд грн. По информации Пенсионного фонда, речь идет примерно о 96,7 млрд грн. По мнению Правительства, погасить такую задолженность в короткие сроки при нынешних бюджетных возможностях невозможно.

Отдельно Кабмин ссылается на условия военного положения. Пенсионный фонд и Министерство социальной политики подчеркивают, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов приоритетом государства остается финансирование сектора безопасности и обороны.

Кроме того, Правительство утверждает, что суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили положения Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и, по его мнению, необоснованно сузили полномочия Кабинета Министров по определению порядка использования бюджетных средств.

Закон выше постановления: почему истец считает позицию Правительства необоснованной

В своих возражениях в Верховный Суд истец настаивает: право на пенсию, подтвержденное судебным решением, не может быть ограничено подзаконным нормативным актом.

Главный аргумент заключается в том, что обязанность государства выплатить пенсию в определенном судом размере возникает непосредственно из закона и судебного решения, а не из правительственного постановления. По мнению истца, постановление Кабинета Министров № 821 не создавало новых правоотношений, а лишь отсрочивало исполнение уже существующей обязанности государства.

Истец также отрицает утверждение о возможных дополнительных бюджетных потерях. Исполнение судебных решений, как отмечается в возражениях, не является новыми расходами государства, а представляет собой выплату средств, которые уже принадлежат пенсионерам на основании решений суда.

Отдельно обращается внимание и на финансовое состояние Пенсионного фонда. По утверждению истца, в начале 2025 года бюджет Фонда был профицитным, что ставит под сомнение аргументы Кабинета Министров об отсутствии финансовых возможностей для исполнения судебных решений.

Кроме того, истец возражает против ходатайства Правительства о приостановлении исполнения решений судов первой и апелляционной инстанций. По его убеждению, такое ходатайство направлено не на защиту государственных интересов, а на сохранение действия нормативного акта, который уже признан судами противоправным и недействительным.

Логика Верховного Суда: почему открыто производство, но отказано в приостановлении?

ВС пришел к выводу, что в настоящее время отсутствует заключение Верховного Суда относительно применения норм Закона о Госбюджете на 2025 год и компетенции Правительства в контексте Постановления № 821. Этот вопрос требует тщательной проверки и изучения материалов дела, что невозможно сделать без открытия кассации.

В приостановлении действия ранее вынесенных решений относительно перерасчета и выплаты пенсий — отказано. Для приостановления исполнения судебных решений, которое допускается в качестве исключения, должны быть веские причины.

Согласно Конституции, государство обязано обеспечить исполнение судебных решений.

Правительство, в свою очередь, не предоставило надлежащих обоснований и доказательств того, что отмена постановления создаст необратимые последствия или сделает защиту прав Правительства невозможной.

«Надежды и предположения заявителя жалобы на определенные результаты кассационного рассмотрения дела не могут быть основанием для приостановления исполнения судебного решения, вступившего в законную силу», — отметил Верховный Суд.

Значение решения ВС для правовой системы

Отказ Верховного Суда приостановить исполнение решений апелляции означает, что Постановление № 821 остается недействительным в течение всего времени кассационного пересмотра.

То есть, несмотря на кассационный пересмотр, пенсионеры не лишены процессуальных механизмов для исполнения судебных решений. В частности, они могут:

обратиться в суд с заявлением об изменении способа или порядка исполнения решения в соответствии со статьей 378 КАС Украины, если Пенсионный фонд ссылается на невозможность его исполнения;

инициировать судебный контроль за исполнением решения, обязывающий Пенсионный фонд отчитываться перед судом о принятых мерах;

получить исполнительный лист и открыть исполнительное производство в органах государственной исполнительной службы для принудительного исполнения решения.

Подробнее о процессуальных механизмах читайте в материале «Судебно-юридической газеты» Перерасчет пенсии по решению суда: почему реальные выплаты приходится завоевывать годами.

Сейчас же определение Верховного Суда от 21 июля 2026 года является промежуточным, но важным этапом в борьбе за социальную справедливость. Суд четко дал понять: бюджетные трудности государства не могут быть автоматическим оправданием для игнорирования судебных решений.

Попытка Кабинета Министров сохранить механизм выплат, введенный Постановлением № 821, пока потерпела процессуальную неудачу. Если Верховный Суд окончательно оставит в силе решение о его недействительности, это может стать одним из важнейших прецедентов в сфере социальной защиты. Следствием такого решения может стать изменение подходов к исполнению судебных решений о пенсионных выплатах и открытие возможности для погашения задолженности, которая, по официальным данным, приближается к 97 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.