Выплаты на детей вырастут в 2–3 раза: правительство предлагает новые правила для опеки, усыновления и приемных семей

Кабмин инициировал масштабную реформу защиты детей – изменения внесут в 18 законодательных актов.

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Кабинет Министров поддержал законопроект 15438 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание». Документ, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект является одним из ключевых этапов реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на воспитание в семейном окружении на 2024–2028 годы. Он предусматривает комплексное обновление системы защиты детей, усиление поддержки семейных форм воспитания и внедрение новых механизмов реагирования на угрозы жизни и здоровью детей.

Законопроект вносит изменения в 18 законодательных актов, среди которых Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы об охране детства, об органах и службах по делам детей, о государственной помощи семьям с детьми.

Выплаты на детей могут вырасти в 2–3 раза

Одним из главных изменений станет увеличение государственной поддержки детей.

Помощь на ребенка, находящегося под опекой или попечительством, а также ребенка, устроенного в приемную семью или детский дом семейного типа, может увеличиться с нынешних 7 042–8 780 грн до 15 750–20 250 грн в зависимости от возраста ребенка.

Для детей с инвалидностью выплаты планируют увеличить почти втрое — с 9 860–12 292 грн до 24 750–29 250 грн.

Также впервые предлагается ввести единовременную выплату в размере 36 тыс. грн при установлении опеки или попечительства над ребенком либо его устройстве в приемную семью или детский дом семейного типа.

В Министерстве уточняют, что расчеты являются ориентировочными и выполнены исходя из нынешнего значения базовой величины в экспериментальном проекте (4 500 грн). Окончательная сумма выплат будет рассчитана в соответствии с Законом о Государственном бюджете на 2027 год.

Круглосуточное реагирование служб по делам детей

Законопроектом предлагается внедрить круглосуточное оперативное реагирование на сообщения об угрозе ребенку — ночью, в выходные и праздничные дни.

В связи с этим законопроект предлагает пересмотреть норматив численности работников служб по делам детей на уровне территориальных громад. Для городских громад предусматривается один работник службы не более чем на 1,5 тысячи детей, для сельских и поселковых громад — один работник не более чем на 800 детей. В громадах с меньшим количеством детей служба должна состоять как минимум из трех работников.

Законопроект также связывает круглосуточное реагирование с вопросами оплаты труда. Домашнее дежурство должно учитываться и оплачиваться как отдельный режим работы, когда работник находится вне рабочего места, но обязан быть на связи и при необходимости присоединиться к реагированию. Если во время такого дежурства поступает сообщение и работник фактически выполняет служебные обязанности, такое время должно оплачиваться как фактически отработанное. Если работа выполняется ночью, в выходной или праздничный день, применяются соответствующие правила оплаты труда в такое время.

Впервые на законодательном уровне громады обязаны обеспечить службы по делам детей служебным транспортом либо найти другие альтернативы (в частности, через транспорт коммунальных предприятий, договоры с перевозчиками или компенсацию расходов на использование собственного транспорта в соответствии с законодательством), чтобы специалист мог безотлагательно добраться к ребенку в любое время суток. Также специалисты должны быть обеспечены современными средствами связи и мобильной компьютерной техникой.

Усиление права ребенка на семейное воспитание

Ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, может находиться в учреждении не более шести месяцев, пока для него ищут семью — усыновление, опеку, приемную семью или детский дом семейного типа.

С 2027 года новые семейные формы воспитания предлагается создавать в формате приемных семей. При этом все детские дома семейного типа, созданные ранее, продолжат функционировать.

Также запрещается разлучать братьев и сестер при усыновлении или устройстве в семью, кроме отдельных ситуаций, которые будут подробно изучаться органом опеки и попечительства, и при условии, что это будет соответствовать интересам ребенка.

Кроме того, вводится возможность создания специализированных приемных семей для детей, нуждающихся в особом уходе или условиях проживания, а также расширяется государственная поддержка таких семей. В частности, приемным семьям, в которых воспитываются пятеро и более детей, и специализированным приемным семьям на период их функционирования будет предоставляться оборудованное жилье. Для ухода за детьми в специализированных приемных семьях и семьях, образованных одним лицом, сможет привлекаться помощник приемных родителей.

Отдельный блок изменений касается поддержки самих приемных родителей и родителей-воспитателей. Они получают право на социальную услугу временного отдыха, которая будет предоставляться в порядке, установленном Правительством.

Законопроект также усиливает социальные гарантии для приемных родителей и родителей-воспитателей. В настоящее время в приемной семье денежное обеспечение получает один из родителей, поэтому единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается только за одно лицо. В детском доме семейного типа денежное обеспечение может быть распределено между двумя родителями-воспитателями, но тогда взнос начисляется каждому только с соответствующей части.

Вместо этого законопроект предусматривает уплату такого взноса за каждого из двух приемных родителей или родителей-воспитателей из суммы денежного обеспечения, рассчитанной на семью в целом, а не с ее половины. Это напрямую влияет на страховой стаж и будущую пенсию обоих взрослых, которые фактически осуществляют уход и воспитание детей.

Ребенок должен знать правду о себе

Документ предусматривает, что усыновителям будет запрещено скрывать от ребенка факт его усыновления — тайна сохраняется только для посторонних лиц. Это соответствует Конвенции ООН о правах ребенка и праву каждого человека на собственную идентичность. После усыновления семья в течение первого года получает обязательное социальное сопровождение.

Личная ответственность чиновников

Если суд принял решение об отобрании ребенка у родителей без лишения родительских прав, орган опеки и попечительства обязан в установленный судом срок подать отчет о принятых мерах по устранению причин опасности для ребенка. Если отчет не подан своевременно без уважительных причин — на руководителя органа опеки налагается персональный штраф.

Если бездействие должностных лиц привело к тому, что ребенок и семья не получили необходимой помощи, суд обязан сообщить об этом органам досудебного расследования. Реформа требует реальных действий не только от родителей, но и от самой системы.

Среди других изменений — введение института доверенного лица, которого родители могут заранее определить на случай своей смерти или недееспособности; создание законодательной базы для центров защиты ребенка по модели «Барнахус»; обязательная регистрация негосударственных учреждений для детей в Реестре поставщиков социальных услуг.

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