Верховный Суд опубликовал обзор практики ЕСПЧ за май

В обзоре отражен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Фото: fc-abogados.com

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Верховный Суд опубликовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в мае 2026 года.

В данном обзоре, в частности, отражен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

В деле Miladze v. Georgia речь идет о привлечении заявителя к административной ответственности за опубликованное в TikTok видео, в котором он критиковал новую транспортную политику Тбилиси. Видео содержало грубую нецензурную лексику и личные оскорбления, направленные против мэра города и сотрудников полиции. Национальные суды признали заявителя виновным в нарушении общественного порядка по Кодексу об административных правонарушениях с наложением штрафа. Суды посчитали, что, поскольку социальные сети играют важную роль в общественной жизни, они должны рассматриваться как «пространство, где может нарушаться общественный порядок», и пришли к выводу, что нецензурная лексика заявителя представляла собой необоснованное оскорбление конкретных государственных должностных лиц, не способствуя при этом какой-либо публичной дискуссии, и поэтому не подпадала под защиту ст. 10 Конвенции.

ЕСПЧ отметил, что значительная часть видео состояла из словесной агрессии без какой-либо информационной ценности, а ст. 10 Конвенции не защищает от необоснованных личных оскорблений. Кроме того, скорость распространения видео на платформе TikTok, ориентированной на несовершеннолетних, усилила негативное воздействие высказываний заявителя. Учитывая, что национальные суды провели структурированный анализ баланса интересов, а назначенное наказание ограничилось минимальным штрафом, ЕСПЧ пришел к выводу, что вмешательство было пропорциональным и необходимым в демократическом обществе. При таких обстоятельствах ЕСПЧ установил отсутствие нарушения ст. 10 Конвенции.

Дело Idris Akhundov v. Azerbaijan касалось прекращения выплаты заявителю, бывшему офицеру полиции, пенсии по возрасту. Выплаты были прекращены по инициативе Министерства внутренних дел Азербайджана в связи с тем, что заявителю якобы было предоставлено политическое убежище в Германии. Национальные суды поддержали это решение, указав, что лицо не может одновременно пользоваться системами социальной защиты двух государств.

ЕСПЧ пришел к выводу, что прекращение выплат являлось вмешательством в право заявителя на мирное владение имуществом. Ключевым стал вопрос законности такого вмешательства. Суд отметил, что первым и важнейшим требованием ст. 1 Первого протокола к Конвенции является наличие основания в национальном законодательстве, однако ни национальные суды, ни Правительство не привели ни одной нормы национального законодательства, которая могла бы служить правовым основанием для прекращения выплаты пенсии. При таких обстоятельствах Суд пришел к выводу, что вмешательство не соответствовало принципу «законности», и констатировал нарушение ст. 1 Первого протокола к Конвенции.

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