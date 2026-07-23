Гибель военнослужащего на полигоне во время учений не лишает семью права на 15 млн грн — решение суда

Минобороны отказало семье в выплате, поскольку военнослужащий погиб не в бою, а во время тактических учений на полигоне.

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Имеет ли семья военнослужащего право на единовременную помощь в размере 15 млн грн, если он погиб не в бою, а во время военных учений? Именно этот вопрос рассмотрел Львовский окружной административный суд. Суд признал противоправным отказ Министерства обороны в назначении такой помощи и пришел к выводу, что после изменений в законодательстве решающим является причинная связь между смертью военнослужащего и исполнением им обязанностей военной службы. Вместе с тем суд не стал обязывать Минобороны немедленно осуществить выплату, поскольку такое решение относится к полномочиям самого ведомства.

Обстоятельства дела

Старший солдат, мобилизованный в Вооруженные Силы Украины, в сентябре 2023 года погиб во время проведения тактических занятий по огневой подготовке в Запорожской области. Как установило служебное расследование, другой военнослужащий вследствие неосторожного обращения с оружием произвел выстрел из автомата АК-74, в результате чего военнослужащий получил смертельное ранение.

Приказом командира воинской части этот случай был признан несчастным случаем, связанным с исполнением обязанностей военной службы. К аналогичному выводу пришла Центральная военно-врачебная комиссия, которая установила, что ранение, приведшее к смерти, и причина смерти связаны с исполнением обязанностей военной службы.

После этого мать, жена и двое несовершеннолетних детей военнослужащего обратились в Министерство обороны с заявлениями о назначении единовременной денежной помощи в соответствии с пунктом 2 постановления Кабинета Министров №168.

Спор возник из-за различного толкования законодательства. Министерство обороны считало, что гибель военнослужащего во время учений не является основанием для применения постановления Кабинета Министров №168, поскольку он погиб не во время непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны. По мнению ведомства, при таких обстоятельствах помощь должна была назначаться в соответствии с постановлением Кабинета Министров №975 в размере 750-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Документы семьи были возвращены на доработку. Истцы же настаивали, что решающим является установленная причинная связь смерти с исполнением обязанностей военной службы.

Что установил суд

Суд обратил внимание, что во время рассмотрения дела вступил в силу Закон №4546-IX от 16 июля 2025 года, которым была изменена статья 16-2 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Новая редакция предусматривает, что единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн выплачивается в случае гибели военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы, а соответствующие изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

По мнению суда, после внесения этих изменений законодатель связывает право на такую выплату именно с фактом исполнения военнослужащим обязанностей военной службы, а не исключительно с его непосредственным участием в боевых действиях или мероприятиях по отражению вооруженной агрессии, как это толковало Министерство обороны.

Суд также отметил, что все официальные документы по делу — материалы служебного расследования, заключение Центральной ВВК и приказ об исключении военнослужащего из списков личного состава — подтверждают причинную связь между смертью военнослужащего и исполнением им обязанностей военной службы.

Кроме того, суд применил принцип lex superior derogat legi inferiori («закон более высокой юридической силы имеет преимущество над актом более низкой юридической силы») и указал, что положения Закона №4546-IX имеют приоритет над подзаконными нормативными актами и подлежат применению к спорным правоотношениям с учетом установленного законом ретроспективного действия.

Решение суда

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны об отказе в назначении членам семьи погибшего военнослужащего единовременной денежной помощи по постановлению №168 и о возвращении документов на доработку.

Вместе с тем суд отказал в требовании непосредственно обязать Министерство обороны назначить и выплатить помощь, поскольку принятие такого решения относится к дискреционным полномочиям ведомства. Надлежащим способом защиты суд признал обязательство Министерства обороны повторно рассмотреть заявления членов семьи и принять новое решение с учетом правовой оценки, изложенной в решении суда.

Суд по делу 380/15376/25 исходил из того, что правовая позиция Министерства обороны о невозможности применения постановления №168 в данном деле является ошибочной. При повторном рассмотрении заявлений ведомство должно учесть вывод суда о том, что после внесения изменений Законом №4546-IX решающее значение для определения права на единовременную денежную помощь имеет установленная причинная связь между смертью военнослужащего и исполнением им обязанностей военной службы.

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