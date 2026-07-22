Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Законопроект предлагает урегулировать оборот частных музейных коллекций, ввести их государственную экспертизу и регистрацию, а также усилить ответственность за нарушения в этой сфере.

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В Верховной Раде 21 июля 2026 года зарегистрирован законопроект № 15436 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О музеях и музейном деле" относительно упорядочения негосударственной части Музейного фонда Украины и развития частного коллекционирования».

Основной целью является создание правового механизма учета, государственной регистрации и контроля культурных ценностей, находящихся в частной собственности, а также развитие института частного коллекционирования.

Практическое значение законопроекта заключается в том, что он фактически формирует новую модель взаимодействия государства и собственников культурных ценностей. Впервые предлагается комплексно урегулировать порядок подтверждения права собственности на музейные предметы негосударственной части Музейного фонда Украины, их государственной экспертизы, регистрации, хранения, передачи в управление музеям и контроля за соблюдением установленных требований.

Коллекционер впервые получит законодательное определение

Одной из концептуальных новел является появление в Законе «О музеях и музейном деле» нового понятия — «коллекционер». Под ним предлагается понимать физическое лицо, которое на законных основаниях владеет культурными ценностями и осуществляет их приобретение, комплектование, документирование, хранение и ответственное использование в соответствии с требованиями закона.

Одновременно расширяются направления государственной музейной политики. Среди ее новых задач предлагается определить поддержку культуры частного коллекционирования, защиту добросовестных коллекционеров, обеспечение равных возможностей для музеев всех форм собственности и создание правовых и налоговых стимулов для передачи частных культурных ценностей в общественное пользование путем дарения, завещания или договоров управления.

Негосударственная часть Музейного фонда: новые правила формирования

Законопроект уточняет состав негосударственной части Музейного фонда Украины.

К ней предлагается относить музейные предметы, музейные коллекции и музейные собрания, находящиеся в частной собственности и по результатам государственной экспертизы признанные относящимися к Музейному фонду Украины. Также прямо предусматривается, что такие предметы могут храниться не только в музеях государственной или коммунальной формы собственности, но и в частных музеях, а также непосредственно у коллекционеров.

Декларация добросовестного владения станет основанием для легализации частной коллекции

Наиболее масштабные изменения законопроекта содержатся в новой статье 15-3 Закона «О музеях и музейном деле».

Если собственник не имеет документов, подтверждающих приобретение права собственности на культурные ценности, таким подтверждением может стать Декларация о добросовестном владении культурными ценностями. Законопроект предусматривает, что ее подача возможна при условии открытого, непрерывного и добросовестного владения предметами не менее пяти лет.

В декларации необходимо будет указывать сведения о владельце, подробное описание предметов, время и обстоятельства приобретения владения, а также имеющиеся документы об их происхождении. Подача декларации одновременно будет означать согласие владельца на проведение государственной экспертизы и предоставление экспертам доступа к культурным ценностям.

Обязательная государственная экспертиза и регистрация

После подачи декларации все заявленные культурные ценности будут подлежать государственной экспертизе и государственной регистрации.

Эксперт или экспертная комиссия в ходе государственной экспертизы будут устанавливать культурную значимость и происхождение предмета, фиксировать его состояние, определять дату следующей экспертизы и предоставлять рекомендации по хранению.

Если по результатам экспертизы предмет будет включен в негосударственную часть Музейного фонда Украины, на владельца будут распространяться установленные законом ограничения и обязанность соблюдать рекомендованные условия его хранения.

Новые требования к хранению и контроль за владельцами

Законопроект существенно усиливает требования к обеспечению сохранности музейных предметов.

Собственники или учредители музеев должны будут создавать надлежащие материально-технические условия для их хранения и предусматривать специальные помещения для временного размещения предметов в случае угрозы их утраты или повреждения.

Владельцы культурных ценностей, которые будут самостоятельно хранить предметы негосударственной части Музейного фонда, будут нести полную ответственность за их сохранность и обязаны обеспечить условия хранения в соответствии с рекомендациями государственной экспертизы.

Центральный орган исполнительной власти в сфере музейного дела либо уполномоченный орган охраны культурного наследия получит право не реже одного раза в три года проверять соблюдение этих требований и оказывать коллекционерам консультативную помощь.

Передача частных коллекций в управление музеям

Документ также вводит новый механизм — договор управления музейной коллекцией.

Собственник сможет передать свои культурные ценности в управление музеям государственной, коммунальной или частной формы собственности для их профессионального хранения, реставрации, экспонирования, научной обработки и обеспечения публичного доступа.

Вместе с тем частные музеи смогут принимать такие коллекции только при наличии надлежащих фондохранилищ, соответствующих систем безопасности, необходимого климатического режима и квалифицированного персонала.

Временное изъятие музейных предметов

Если собственник не обеспечит надлежащие условия хранения культурных ценностей, центральный орган исполнительной власти по обращению эксперта сможет принять решение о передаче таких предметов на временное хранение в государственный музей.

После устранения причин передачи владелец будет иметь право обратиться с заявлением о возврате предметов, подтвердив наличие надлежащих условий для их дальнейшего хранения. Если временное хранение будет продолжаться более одного года, собственник должен будет оплатить соответствующие услуги государственного музея.

Незарегистрированные археологические предметы могут конфисковать

Отдельное внимание законопроект уделяет борьбе с незаконным оборотом археологического наследия.

Предлагается разрешить оборот только тех музейных предметов, музейных коллекций и объектов культурного наследия, которые зарегистрированы в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

При этом археологические предметы либо внеконтекстные находки, которые до 1 января 2029 года не будут заявлены для государственной регистрации путем подачи декларации о добросовестном владении, будут подлежать конфискации государством с последующим включением в государственную часть Музейного фонда Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает, что продажа предметов негосударственной части Музейного фонда Украины будет возможна только при условии их дальнейшего постоянного хранения на территории Украины, а их вывоз за границу будет запрещен, за исключением временного вывоза для выставок, реставрации или научных исследований.

Новые административные штрафы

Законопроектом предлагается дополнить статью 92 КУоАП новыми составами административных правонарушений.

В частности, за продажу, приобретение, дарение либо обмен незарегистрированных предметов археологического наследия предусматривается штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предмета. За повторное нарушение в течение года штраф будет увеличиваться до 400–800 необлагаемых налогом минимумов с конфискацией.

Также предлагается установить ответственность за ненадлежащее хранение музейных предметов, музейных коллекций либо музейных собраний негосударственной части Музейного фонда Украины, если это привело к их повреждению или утрате. За такое нарушение предусмотрен штраф от 150 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, эксперты, которые будут проводить государственную экспертизу культурных ценностей, получат право составлять соответствующие протоколы об административных правонарушениях.

Таким образом, законопроект № 15436 предлагает комплексно реформировать правовое регулирование негосударственной части Музейного фонда Украины.

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