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Сырский уволен с должности Главнокомандующего ВСУ и назначен на эту должность Драпатый — указы

15:13, 22 июля 2026 218
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22 июля обнародовали указы об увольнении Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ и назначении на эту должность Михаила Драпатого.
Сырский уволен с должности Главнокомандующего ВСУ и назначен на эту должность Драпатый — указы
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый.

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22 июля обнародовали указы Владимира Зеленского об освобождении Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Михаила Драпатого.

Соответствующий указ №627/2026 об освобождении Александра Сырского Глава государства подписал 22 июля 2026 года.

«Освободить Сырского Александра Станиславовича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе.

Также указом №628/2026 Владимир Зеленский освободил Михаила Драпатого с должности Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

«Освободить Драпатого Михаила Васильевича с должности Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины», — указано в документе.

В то же время указом №630/2026 Президент назначил Михаила Драпатого Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

«Назначить Драпатого Михаила Васильевича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе.

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ВСУ Владимир Зеленский Александр Сырский

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