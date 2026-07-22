Сырский уволен с должности Главнокомандующего ВСУ и назначен на эту должность Драпатый — указы
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый.
22 июля обнародовали указы Владимира Зеленского об освобождении Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении на эту должность Михаила Драпатого.
Соответствующий указ №627/2026 об освобождении Александра Сырского Глава государства подписал 22 июля 2026 года.
«Освободить Сырского Александра Станиславовича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе.
Также указом №628/2026 Владимир Зеленский освободил Михаила Драпатого с должности Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
«Освободить Драпатого Михаила Васильевича с должности Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины», — указано в документе.
В то же время указом №630/2026 Президент назначил Михаила Драпатого Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.
«Назначить Драпатого Михаила Васильевича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе.
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