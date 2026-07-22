Сергей Корецкий и Руслан Стефанчук обсудили повышение качества правительственных законопроектов
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком определили конкретные шаги для усиления координации работы правительства и парламента.
По его словам, правительство будет регулярно проводить встречи с руководителями фракций и групп.
«Договорились усилить координацию между комитетами и министерствами.
Возобновляем работу Совета коалиции, чтобы повысить качество правительственных законопроектов и обеспечить эффективное взаимодействие Кабинета Министров и Верховной Рады.
Будет проведен детальный анализ международных обязательств, чтобы синхронизировать их выполнение с парламентом. В дальнейшем договорились согласовывать наши позиции в диалоге с партнерами. Также проведем ревизию переходных положений каждого закона, которые содержат поручения Кабинету Министров», — сказал он.
Сергей Корецкий добавил, что также обсудили подготовку Программы деятельности Правительства. Определили приоритеты законодательной работы. Прежде всего это поддержка Сил обороны, интеграция Украины в ЕС и социальная политика.
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