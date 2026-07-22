Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ и назвал задачи, поставленные Зеленским
15:01, 22 июля 2026 33
Михаил Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ, назвал нового начальника Генерального штаба и рассказал о задачах, поставленных Президентом Украины.
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