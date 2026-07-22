Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ и назвал задачи, поставленные Зеленским

Генерал-майор Михаил Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

По словам Драпатого, начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк, который ранее занимал должность командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

«Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения», — отметил Драпатый.

Он рассказал, что познакомился с Игорем Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда они из одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонской области.

«С тех пор я знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы», — подчеркнул новый Главнокомандующий.

В то же время Драпатый подчеркнул, что впереди команду ожидает сложная работа.

«Работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять», — отметил Драпатый.

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед руководством ВСУ чёткие задачи: продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах, планировать новые операции в тылу противника, развивать армию и военные технологии, а также наращивать возможности Вооружённых Сил Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый.