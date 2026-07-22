Добор на должности заместителей главы ГСА: утвердили рейтинг кандидатов после собеседований
Рабочая группа по вопросам отбора кандидатов на должности заместителей главы Государственной судебной администрации Украины 20 июля провела собеседования с кандидатами на 2 должности заместителей главы Государственной судебной администрации Украины. Об этом сообщила ВСП.
По результатам проведенных собеседований Рабочая группа по вопросам отбора кандидатов на должности заместителей главы Государственной судебной администрации Украины определила 4 кандидатов, которых рекомендует Высшему совету правосудия для назначения на 2 должности заместителей главы Государственной судебной администрации Украины:
Мышкину Виолетту Владимировну;
Холода Руслана Витальевича;
Онищука Святослава Петровича;
Бовсуновского Дмитрия Васильевича.
Рейтинг кандидатов на должности заместителей главы Государственной судебной администрации Украины по результатам собеседования:
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