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Добір на посади заступників голови ДСА: затвердили рейтинг кандидатів після співбесід

14:54, 22 липня 2026 46
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Робоча група провела співбесіди з кандидатами на посади заступників голови Державної судової адміністрації.
Добір на посади заступників голови ДСА: затвердили рейтинг кандидатів після співбесід
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Робоча група з питань добору кандидатів на посади заступників голови Державної судової адміністрації України 20 липня провела співбесіди з кандидатами на 2 посади заступників голови Державної судової адміністрації України. Про це повідомила ВРП.

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За результатами проведених співбесід Робоча група з питань добору кандидатів на посади заступників голови Державної судової адміністрації України визначила 4 кандидатів, яких рекомендує Вищій раді правосуддя для призначення на 2 посади заступників голови Державної судової адміністрації України:

Мишкіну Віолету Володимирівну;

Холода Руслана Віталійовича;

Оніщука Святослава Петровича;

Бовсуновського Дмитра Васильовича.

Рейтинг кандидатів на посади заступників Голови Державної судової адміністрації України за результатами співбесіди:

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ДСА ВРП

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