Вступ-2026: що не можна робити після подання заяви, щоб не втратити пріоритет

Якщо заяву скасовано до того, як її опрацював заклад освіти, вступник може подати нову з такою самою пріоритетністю в межах установленого ліміту та строків подання.

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Після подання заяви на вступ до закладу вищої освіти через електронний кабінет вступники вже не можуть довільно змінювати ключові дані. Зокрема, йдеться про обраний університет, спеціальність та пріоритетність заяви.

Як пояснили у Міністерстві освіти і науки України, що перед підтвердженням заяви вступникам потрібно уважно перевірити всю інформацію, адже після її подання змінити такі дані вже не можна.

Йдеться про:

обрані заклади освіти;

спеціальність;

форму навчання — бюджет чи контракт;

пріоритетність заяви;

номер телефону;

завантажене фото.

Після подання заява отримує статус «Зареєстровано». На цьому етапі її ще можна скасувати без втрати пріоритетності — але лише до моменту, коли її почне опрацьовувати заклад освіти.

Якщо вступник скасував заяву, поки вона мала статус «Зареєстровано», він може подати нову заяву з тією самою пріоритетністю в межах встановлених строків та ліміту заяв.

Водночас статус «Потребує уточнення» не означає необхідність подавати документ повторно. У такому випадку вступник може лише додати або виправити ті дані, які запросив конкретний заклад освіти.

У 2026 році заяви на вступ прийматимуть до 18:00 1 серпня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 19 липня в Україні стартує прийом заяв до закладів вищої освіти. Абітурієнти, які успішно склали національний мультипредметний тест (НМТ), зможуть подати документи через електронні кабінети, а окремі категорії вступників — скористатися спеціальними умовами вступу. У Міністерстві освіти і науки роз’яснили, хто має право на пільги та квоти, які документи необхідно підготувати і в які строки потрібно підтвердити свій статус.