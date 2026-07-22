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Вступ-2026: що не можна робити після подання заяви, щоб не втратити пріоритет

15:12, 22 липня 2026 166
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Якщо заяву скасовано до того, як її опрацював заклад освіти, вступник може подати нову з такою самою пріоритетністю в межах установленого ліміту та строків подання.
Вступ-2026: що не можна робити після подання заяви, щоб не втратити пріоритет
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Після подання заяви на вступ до закладу вищої освіти через електронний кабінет вступники вже не можуть довільно змінювати ключові дані. Зокрема, йдеться про обраний університет, спеціальність та пріоритетність заяви. 

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Як пояснили у Міністерстві освіти і науки України, що перед підтвердженням заяви вступникам потрібно уважно перевірити всю інформацію, адже після її подання змінити такі дані вже не можна.

Йдеться про:

  • обрані заклади освіти;
  • спеціальність;
  • форму навчання — бюджет чи контракт;
  • пріоритетність заяви;
  • номер телефону;
  • завантажене фото.

Після подання заява отримує статус «Зареєстровано». На цьому етапі її ще можна скасувати без втрати пріоритетності — але лише до моменту, коли її почне опрацьовувати заклад освіти.

Якщо вступник скасував заяву, поки вона мала статус «Зареєстровано», він може подати нову заяву з тією самою пріоритетністю в межах встановлених строків та ліміту заяв.

Водночас статус «Потребує уточнення» не означає необхідність подавати документ повторно. У такому випадку вступник може лише додати або виправити ті дані, які запросив конкретний заклад освіти.

У 2026 році заяви на вступ прийматимуть до 18:00 1 серпня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 19 липня в Україні стартує прийом заяв до закладів вищої освіти. Абітурієнти, які успішно склали національний мультипредметний тест (НМТ), зможуть подати документи через електронні кабінети, а окремі категорії вступників — скористатися спеціальними умовами вступу. У Міністерстві освіти і науки роз’яснили, хто має право на пільги та квоти, які документи необхідно підготувати і в які строки потрібно підтвердити свій статус.

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