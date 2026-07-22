Микола Калашник, міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту: нове обличчя уряду

Микола Калашник: від відбудови Київщини — до портфеля в Уряді.

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Призначення Миколи Калашника міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України 16 липня 2026 року стало продовженням курсу на посилення уряду фахівцями з практичним управлінським досвідом. Він представляє нове покоління державних управлінців, які працювали над забезпеченням стабільної роботи столичного регіону в умовах воєнних викликів.

Кар’єрний шлях Миколи Калашника є прикладом послідовного професійного зростання — від спеціаліста районної державної адміністрації до керівника Київської обласної державної адміністрації, а згодом і члена Кабінету Міністрів України. На посаді міністра він відповідає за реалізацію державної політики у сфері відновлення, розвитку інфраструктури та транспортної системи країни.

Микола Володимирович Калашник народився 22 травня 1990 року в Києві. Здобув різнопрофільну освіту, що поєднує військову підготовку, економіку та державне управління.

У 2011 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, отримавши звання молодшого лейтенанта запасу.

У 2013 році з відзнакою закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», здобувши кваліфікацію магістра, а у 2015 році став кандидатом економічних наук.

У 2018 році з відзнакою завершив навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Регіональне управління» (магістр державного управління).

З 2022 року є доцентом кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування, поєднуючи наукову діяльність із державною службою.

Початок кар’єри

Професійний шлях Миколи Калашника розпочався у приватному секторі, однак уже невдовзі він перейшов на роботу в комунальну та державну сферу.

У 2011–2012 роках працював митним брокером у ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», після чого обіймав посади економіста та заступника начальника відділу в КП «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району».

У 2013–2020 роках працював у Дарницькій районній державній адміністрації міста Києва, де пройшов шлях від головного спеціаліста і начальника профільного відділу до керівника апарату РДА.

Очільник Київщини та призначення міністром

У березні 2025 року Миколу Калашника було призначено головою Київської обласної державної адміністрації — начальником обласної військової адміністрації. До цього його кандидатуру погодив Кабінет Міністрів України, а відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

За вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави та підтримку Збройних сил України Микола Калашник нагороджений низкою державних і відомчих відзнак. Серед них — відзнаки Міністерства оборони України: медалі «За сприяння Збройним силам України» та «За зміцнення обороноздатності», почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України, а також почесний нагрудний знак «За сприяння війську».

Також він нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та орденом «За заслуги» III ступеня.

16 липня 2026 року Миколу Калашника призначили міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України, доручивши йому один із ключових напрямів післявоєнної відбудови держави.

Для Миколи Калашника рік роботи на чолі Київської ОДА став не просто випробуванням воєнним станом, а трампліном до Кабінету Міністрів. Практичний досвід управління критичним регіоном перетворився на аргумент для його призначення на урядову посаду.

На посаді міністра серед ключових пріоритетів його діяльності очікуються модернізація транспортної інфраструктури, цифровізація галузі, підвищення прозорості процесів відновлення та ефективне використання міжнародної фінансової допомоги.

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