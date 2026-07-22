За пісні російською мовою у кафе та ресторанах зможуть карати штрафом до 170 тисяч гривень без попередження

У Раді зареєстрували новий законопроєкт – у закладах обслуговування хочуть заборонити музику мовою держави-агресора.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15430, який передбачає обмеження використання мови держави-агресора під час виконання та відтворення музичних творів у сфері обслуговування споживачів. Зокрема, йдеться про виконання композицій російською мовою.

Документом пропонується внести зміни до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та встановити чіткі правила щодо музичного супроводу у закладах торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

Статтею 15 Закону України «Про культуру» заборонено публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію та публічне сповіщення музичних творів, фонограм, відеограм і музичних кліпів, пов’язаних із державою-агресором.

Водночас чинне законодавство не містить спеціального механізму державного контролю та відповідальності суб’єктів господарювання за використання музичного супроводу мовою держави-агресора під час обслуговування споживачів.

На практиці до порушників застосовується стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф від 17 до 170 гривень.

Це стягнення досить смішне і носить символічний характер, адже не виконує ні запобіжної, ні каральної функції. Наявність заборони без дієвого механізму її забезпечення призводить до неоднакової практики реагування та систематичного повторення порушень, вказують у Верховній Раді.

«Музичний простір використовується державоюагресором як один із каналів культурного та інформаційного впливу, і в умовах триваючої збройної агресії російської федерації виконання та відтворення ворожого музичного продукту у публічному просторі не може розглядатися винятково як питання естетичного вибору.

Використання російського музичного продукту має також безпосередній економічний вимір. Публічне виконання і відтворення музичних творів генерує роялті, які через правовласників, лейбли та дистриб’юторів надходять російським виконавцям і оподатковуються в росії, тобто працюють на бюджет державиагресора, який фінансує війну проти України. Кожне публічне відтворення російської музики в українському закладі це внесок у воєнну машину державиагресора», — зазначають депутати.

Що хочуть змінити

Законопроєктом передбачено доповнити статтю 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» частиною дев’ятою.

Відповідно до запропонованих змін, під час обслуговування споживачів виконання та відтворення:

пісень та інших музичних творів із текстом;

фонограм;

відеограм;

музичних кліпів,

має здійснюватися державною мовою або будь-якою іншою мовою, крім мови держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором.

При цьому виняток щодо можливості обслуговування клієнта іншою мовою на його прохання не поширюватиметься на музичний супровід закладу.

Які штрафи можуть запровадити

Зміни до статті 57 Закону запроваджують спеціальний порядок накладення штрафів за порушення правил використання музики під час обслуговування споживачів.

Протокол складається Уповноваженим із захисту державної мови, його представником без попереднього оголошення попередження та вимоги про усунення порушення.

За перше порушення встановлюється штраф у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 гривень).

За повторне протягом року порушення – від однієї до п’яти тисяч (від 17 000 до 85 000 гривень).

За третє та кожне наступне протягом року порушення – від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 000 до 170 000 гривень).

Також законопроєктом пропонується збільшити штрафи за повторне порушення інших вимог статті 30 Закону про державну мову, який не переглядався з часу ухвалення Закону — з нинішніх 5 100 – 6 800 гривень до 8 500 –17 000 гривень.

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