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У Києві подорожчав проїзд у Kyiv City Express: які тарифи діють з 22 липня

08:28, 22 липня 2026 64
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Із 22 липня в Києві подорожчав проїзд у міській кільцевій електричці.
У Києві подорожчав проїзд у Kyiv City Express: які тарифи діють з 22 липня
фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua
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Із 22 липня в Україні зросла вартість разового проїзду в Kyiv City Express. В «Укрзалізниці» пояснили, що тарифи переглянули, щоб привести їх у відповідність до вартості проїзду в міському громадському транспорті Києва. 

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У компанії зазначили, що витрати на обслуговування рухомого складу, його ремонт, забезпечення роботи поїздів та оплату електроенергії постійно зростають. За нинішніх умов доходів від продажу квитків уже недостатньо для покриття цих витрат.

Також в «Укрзалізниці» нагадали, що Київ із 2021 року не відшкодовує перевезення пасажирів пільгових категорій. Лише від початку 2026 року сума заборгованості міста перевищила 10 мільйонів гривень.

Для пасажирів, які користуються Kyiv City Express на постійній основі, компанія планує запровадити систему абонементів. Очікується, що вони дозволять зменшити витрати на щоденні поїздки.

Які тарифи діють із 22 липня:

  • 30 грн — при купівлі квитка через застосунки «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий»;
  • 34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ Цифровий»;
  • 36,70 грн — у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці»;
  • 37 грн — у касах або у роз’їзного касира безпосередньо у вагоні.

Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою через застосунок Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

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Київ Укрзалізниця

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