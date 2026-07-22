Передавав ФСБ дані про ППО та ДніпроГЕС: Верховний Суд підтвердив вирок за держзраду

Верховний Суд залишив без змін вирок 58-річному жителю Запоріжжя, засудженому до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

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Прокурори Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді домоглися залишення без змін вироку 58-річному жителю Запоріжжя, якого засуджено за державну зраду. Касаційний кримінальний суд підтвердив законність призначеного покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Судами встановлено, що на початку березня 2024 року чоловік добровільно пішов на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ. Упродовж березня–червня через месенджер Telegram він передавав представнику російської спецслужби відомості про сім місць розташування засобів протиповітряної оборони, військової техніки та підрозділів Збройних сил України в Запоріжжі та області.

Крім того, за вказівками куратора з ФСБ засуджений збирав інформацію про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя. Зокрема, він надсилав фотографії та відеозаписи пошкоджень Дніпровської ГЕС, а також інших об’єктів, які зазнали атак.

Після передачі розвідувальної інформації чоловік видаляв листування, однак під час обшуку правоохоронці вилучили його мобільний телефон. На пристрої були виявлені докази контактів із представником ФСБ, а також матеріали щодо військових і стратегічно важливих об’єктів. Як встановило слідство, у листуванні він схвально висловлювався про наслідки російських обстрілів. Під час судового розгляду своєї вини обвинувачений не визнав.

Верховний Суд підтримав позицію прокурорів Офісу Генерального прокурора, визнавши призначене покарання законним і справедливим. Вирок набрав законної сили, а засуджений відбуває призначене покарання.

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