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Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

17:38, 20 липня 2026 57
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Держава сама шукатиме дані про трудовий стаж замість того, щоб вимагати від людини десятки довідок.
Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон
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Із 2 серпня 2026 року набере чинності Закон №4851-IX, який змінює порядок підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій. Документ передбачає, що Пенсійний фонд використовуватиме дані державних електронних реєстрів і не матиме права вимагати від громадян документи, якщо необхідна інформація вже міститься в них.

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Законом внесено зміни до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Документ був опублікований у газеті «Голос України» 1 травня 2026 року. Відповідно до його положень, закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем офіційного опублікування.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон 30 квітня 2026 року. Він був ухвалений Верховною Радою на основі законопроєкту №13705-д.

Закон покликаний спростити підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій, насамперед у випадках, коли необхідні документи втрачені через знищення архівів, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій.

Однією з ключових новацій є зміна підходу до взаємодії громадян із Пенсійним фондом. Відтепер саме держава повинна максимально використовувати інформацію з державних електронних реєстрів та інформаційних систем для підтвердження страхового стажу, а не вимагати від громадян самостійно збирати відповідні документи.

Пенсійний фонд самостійно отримуватиме інформацію

Відтепер відомості, необхідні для призначення чи перерахунку пенсії, не потребуватимуть документального підтвердження, якщо вони вже є у публічних електронних реєстрах або інформаційно-комунікаційних системах. Закон прямо забороняє вимагати від людини повторне підтвердження таких даних.

«Не потребують документального підтвердження відомості, необхідні для призначення (перерахунку) особі пенсії, за наявності відповідної інформації в публічних електронних реєстрах (інформаційно-комунікаційних системах). Витребування документального підтвердження таких відомостей в особи забороняється», — прописано у законі.

Для цього Пенсійний фонд отримає право в порядку електронної інформаційної взаємодії отримувати відомості про трудову діяльність, заробітну плату, сплату єдиного внеску та іншу інформацію, необхідну для призначення або перерахунку пенсій і соціальних виплат.

Що буде, якщо даних у реєстрах немає

Законом передбачено, що Пенсійний фонд буде зобов’язаний повідомляти особу, якщо в державних електронних реєстрах відсутні відомості, необхідні для призначення або перерахунку пенсії, а також роз’яснювати порядок підтвердження страхового стажу, зокрема через суд.

Документи, необхідні для призначення чи перерахунку пенсії, можна буде подати як особисто, так і через електронний кабінет.

До стажу зарахують періоди, навіть якщо роботодавець не сплатив внески

Крім того, до страхового стажу для визначення права на пенсію будуть зараховувати періоди роботи, за які не сплачено страхові внески, за наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків і за умови подання ним за такі періоди звітності.

Які документи підтверджуватимуть стаж

Якщо трудова книжка відсутня або не містить необхідних записів, стаж можна буде підтвердити:

  • документами, що містять інформацію про періоди роботи;
  • показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником, — у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів;
  • рішенням суду про встановлення факту перебування у трудових відносинах та характеру виконуваної роботи.

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