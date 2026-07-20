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В Україну з Польщі намагалися завезти 90 шприц-ручок Mounjaro KwikPen

22:54, 20 липня 2026 161
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Щодо цього препарату в Україні діє обмеження відповідно до постанови Кабміну.
В Україну з Польщі намагалися завезти 90 шприц-ручок Mounjaro KwikPen
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У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники виявили партію лікарських засобів, які намагалися ввезти в Україну без декларування. Вартість вилученого товару становить близько 2 млн грн.

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Як повідомили митні органи, під час огляду автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який повертався з Польщі під керуванням 66-річного жителя Прикарпаття, працівники митниці виявили 90 шприц-ручок лікарського засобу Mounjaro KwikPen.

У митниці зазначили, що цей лікарський засіб належить до препаратів, ввезення яких громадянами обмежене відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 458 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування».

Щодо водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

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Польща МОЗ Україна митниця

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