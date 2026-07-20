В Україну з Польщі намагалися завезти 90 шприц-ручок Mounjaro KwikPen

Щодо цього препарату в Україні діє обмеження відповідно до постанови Кабміну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники виявили партію лікарських засобів, які намагалися ввезти в Україну без декларування. Вартість вилученого товару становить близько 2 млн грн.

Як повідомили митні органи, під час огляду автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який повертався з Польщі під керуванням 66-річного жителя Прикарпаття, працівники митниці виявили 90 шприц-ручок лікарського засобу Mounjaro KwikPen.

У митниці зазначили, що цей лікарський засіб належить до препаратів, ввезення яких громадянами обмежене відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 458 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування».

Щодо водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.