Заручники макроекономіки: НБУ не планує швидкого збільшення лімітів для українців за кордоном

У відповідь на запит «Судово-юридичної газети» НБУ зазначив, що пом’якшення валютних обмежень для українців за кордоном залежить від МВФ та макроекономічних показників, а не від цін у ЄС.

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Фінансова система України продовжує функціонувати в режимі, закладеному ще у перші дні повномасштабного вторгнення Постановою № 18. Для мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном, але залишаються активними учасниками економіки України — працюють на вітчизняні компанії та сплачують податки як ФОП — чинні валютні ліміти перетворилися на справжній фінансовий бар’єр.

У 2026 році ціни в Єврозоні зросли настільки, що встановлені чотири роки тому обмеження у 100 000 гривень на місяць часто не дозволяють покрити навіть базові потреби сім’ї. Редакція «Судово-юридичної газети» звернулася до НБУ з проханням надати роз’яснення щодо можливості збільшення лімітів на зняття готівки та на безготівкові розрахунки для фізичних осіб, які перебувають за кордоном. Крім того, підіймалось питання диференціації лімітів, які б дозволяли здійснювати оплату оренди житла або медичних послуг понад загальний ліміт.

Отримана відповідь регулятора дає зрозуміти: Нацбанк бачить проблему, але не поспішає її вирішувати. У своїй відповіді НБУ підкреслює, що валютна лібералізація залишається пріоритетом, а поступове пом’якшення обмежень відбувається згідно з дорожньою картою поступового пом’якшення валютних обмежень. Ключова новина — НБУ наразі обговорює з експертами МВФ модальність пакета заходів лібералізації саме на 2026 рік.

З юридичної точки зору, це можна трактувати як позитивний сигнал, проте Регулятор одразу зазначає: деталі будуть розкриті лише після ухвалення рішень, а самі кроки залежать не від дат, а від «макроекономічних передумов» (інфляція, рівень резервів, фінансова стабільність).

Що НБУ пропонує вже зараз

Замість збільшення ліміту у 100 000 грн на розрахунки гривневими картками, НБУ нагадав про існуючі можливості, які ігноруються користувачами.

SWIFT-платежі за лікування

Ці операції дозволені без обмеження за сумою. Сюди входить не лише сама операція, а й консультації, аналізи, харчування у стаціонарі та протезування. Це реальний вихід для тих, хто потребує медичної допомоги, оскільки дозволяє укладати договори з медзакладом з оплатою частинами.

За допомогою SWIFT-платежів пропонується здійснювати і купівлю іноземної валюти з метою її накопичення на рахунку в банку України для подальшого переказу у медичні заклади іноземних держав для лікування (з дотриманням певних умов для такої операції).

Таку купівлю дозволяється здійснювати фізичній особі, яка потребує лікування, або її родичам, або благодійному фонду, який здійснює збір коштів на лікування цієї фізичної особи з метою накопичення коштів в іноземній валюті на рахунку в банку України для подальшого переказу у медичні заклади іноземних держав для лікування, у тому числі для оплати супутніх додаткових витрат, пов’язаних із процесом лікування.

Оренда житла: прихований ліміт 500 000 грн

НБУ вказує, що хоча прямі SWIFT-перекази за оренду не передбачені, громадяни можуть розраховуватися у межах ліміту до 500 000 гривень (в еквіваленті) на календарний місяць з усіх рахунків клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, для операцій з використанням коду категорії торговця 6513 (МПС Visa «Агенти та менеджери з нерухомості» та МПС MasterCard «Агенти та менеджери з нерухомості: Оренда»).

Цей ліміт у півмільйона діє лише для рахунків, відкритих в іноземній валюті. Для українців, які отримують дохід у гривні на гривневі картки, залишається в силі загальний ліміт у 100 000 грн на місяць. Щоб скористатися більшим лімітом, громадянин має спочатку купити валюту, що обмежено сумою 50 000 грн на місяць у безготівковій формі без підтвердних документів.

Купівля іноземної валюти

Як зазначили в НБУ, усі фізичні особи, включно з тими, що перебувають за межами України, мають змогу скористатися правом дистанційної купівлі безготівкової іноземної валюти на суму, що не перевищує 50 000 гривень (в еквіваленті) на місяць в одному банку без підтвердних документів.

Поряд із цим є можливість купувати безготівкову іноземну валюту у сумі, що не перевищує в еквіваленті 200 тис. грн на місяць, з метою її розміщення в банку на депозиті. Проте, строк такого депозиту становить не менше трьох місяців без права дострокового розірвання. Після звершення терміну депозиту фізичні особи можуть використовувати придбану іноземну валюту.

Питання ФОПів та дистанційних працівників

Запит редакції акцентував увагу на тому, що застарілі ліміти стимулюють українців переводити доходи в іноземні банки, що веде до втрати податкової бази України. НБУ у своїй відповіді фактично оминув це питання, не надавши прямої відповіді щодо можливості запровадження диференційованих лімітів для податкових резидентів України. Це вказує на те, що Нацбанк наразі пріоритизує збереження золотовалютних резервів над питаннями податкової лояльності громадян, які перебувають за кордоном.

Чи є вихід із «валютної пастки»?

Аналізуючи відповідь НБУ у зіставленні з реальними потребами ринку, можна зробити наступні висновки.

Регулятор надав аргументи про макроекономічну стабільність та співпрацю з МВФ, уникаючи конкретики щодо підняття ліміту у 12 500 грн на тиждень щодо зняття готівки, та розрахунків у 100 000 грн на місяць. Прямої відповіді на питання про диференціацію лімітів за наявності підтвердних документів для оренди житла, що було головним болем для більшості громадян за кордоном, НБУ не дав.

Нацбанк розмежував канали оплати. Для лікування шлях відкритий через SWIFT. Для оренди житла запропоновано використовувати валютні картки з лімітом 500 000 грн. Це фактична порада: використовуйте механізм купівлі валюти на 50 000 грн на місяць або валютні депозити на 200 000 грн, щоб накопичувати кошти на валютних рахунках, де ліміти на оплату послуг значно вищі.

Очікувати на миттєве «чудо» не варто. Нацбанк вказує, що перелік лібералізаційних заходів розширюватиметься лише зі зниженням макроекономічних ризиків. Однак сам факт обговорення пакету на 2026 рік із МВФ дає надію, що під тиском громадськості та бізнесу ліміти все ж будуть скориговані відповідно до інфляційних реалій ЄС.

Автор: Володимир Право

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