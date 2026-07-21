  1. Публікації
  2. / В Україні

Заручники макроекономіки: НБУ не планує швидкого збільшення лімітів для українців за кордоном

08:57, 21 липня 2026 69
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У відповідь на запит «Судово-юридичної газети» НБУ зазначив, що пом’якшення валютних обмежень для українців за кордоном залежить від МВФ та макроекономічних показників, а не від цін у ЄС.
Заручники макроекономіки: НБУ не планує швидкого збільшення лімітів для українців за кордоном
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фінансова система України продовжує функціонувати в режимі, закладеному ще у перші дні повномасштабного вторгнення Постановою № 18. Для мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном, але залишаються активними учасниками економіки України — працюють на вітчизняні компанії та сплачують податки як ФОП — чинні валютні ліміти перетворилися на справжній фінансовий бар’єр.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У 2026 році ціни в Єврозоні зросли настільки, що встановлені чотири роки тому обмеження у 100 000 гривень на місяць часто не дозволяють покрити навіть базові потреби сім’ї. Редакція «Судово-юридичної газети» звернулася до НБУ з проханням надати роз’яснення щодо можливості збільшення лімітів на зняття готівки та на безготівкові розрахунки для фізичних осіб, які перебувають за кордоном. Крім того, підіймалось питання диференціації лімітів, які б дозволяли здійснювати оплату оренди житла або медичних послуг понад загальний ліміт.

Отримана відповідь регулятора дає зрозуміти: Нацбанк бачить проблему, але не поспішає її вирішувати. У своїй відповіді НБУ підкреслює, що валютна лібералізація залишається пріоритетом, а поступове пом’якшення обмежень відбувається згідно з дорожньою картою поступового пом’якшення валютних обмежень. Ключова новина — НБУ наразі обговорює з експертами МВФ модальність пакета заходів лібералізації саме на 2026 рік.

З юридичної точки зору, це можна трактувати як позитивний сигнал, проте Регулятор одразу зазначає: деталі будуть розкриті лише після ухвалення рішень, а самі кроки залежать не від дат, а від «макроекономічних передумов» (інфляція, рівень резервів, фінансова стабільність).

Що НБУ пропонує вже зараз

Замість збільшення ліміту у 100 000 грн на розрахунки гривневими картками, НБУ нагадав про існуючі можливості, які ігноруються користувачами.

SWIFT-платежі за лікування

Ці операції дозволені без обмеження за сумою. Сюди входить не лише сама операція, а й консультації, аналізи, харчування у стаціонарі та протезування. Це реальний вихід для тих, хто потребує медичної допомоги, оскільки дозволяє укладати договори з медзакладом з оплатою частинами.

За допомогою SWIFT-платежів пропонується здійснювати і купівлю іноземної валюти з метою її накопичення на рахунку в банку України для подальшого переказу у медичні заклади іноземних держав для лікування (з дотриманням певних умов для такої операції).

Таку купівлю дозволяється здійснювати фізичній особі, яка потребує лікування, або її родичам, або благодійному фонду, який здійснює збір коштів на лікування цієї фізичної особи з метою накопичення коштів в іноземній валюті на рахунку в банку України для подальшого переказу у медичні заклади іноземних держав для лікування, у тому числі для оплати супутніх додаткових витрат, пов’язаних із процесом лікування.

Оренда житла: прихований ліміт 500 000 грн

НБУ вказує, що хоча прямі SWIFT-перекази за оренду не передбачені, громадяни можуть розраховуватися у межах ліміту до 500 000 гривень (в еквіваленті) на календарний місяць з усіх рахунків клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, для операцій з використанням коду категорії торговця 6513 (МПС Visa «Агенти та менеджери з нерухомості» та МПС MasterCard «Агенти та менеджери з нерухомості: Оренда»).

Цей ліміт у півмільйона діє лише для рахунків, відкритих в іноземній валюті. Для українців, які отримують дохід у гривні на гривневі картки, залишається в силі загальний ліміт у 100 000 грн на місяць. Щоб скористатися більшим лімітом, громадянин має спочатку купити валюту, що обмежено сумою 50 000 грн на місяць у безготівковій формі без підтвердних документів.

Купівля іноземної валюти

Як зазначили в НБУ, усі фізичні особи, включно з тими, що перебувають за межами України, мають змогу скористатися правом дистанційної купівлі безготівкової іноземної валюти на суму, що не перевищує 50 000 гривень (в еквіваленті) на місяць в одному банку без підтвердних документів.

Поряд із цим є можливість купувати безготівкову іноземну валюту у сумі, що не перевищує в еквіваленті 200 тис. грн на місяць, з метою її розміщення в банку на депозиті. Проте, строк такого депозиту становить не менше трьох місяців без права дострокового розірвання. Після звершення терміну депозиту фізичні особи можуть використовувати придбану іноземну валюту.

Питання ФОПів та дистанційних працівників

Запит редакції акцентував увагу на тому, що застарілі ліміти стимулюють українців переводити доходи в іноземні банки, що веде до втрати податкової бази України. НБУ у своїй відповіді фактично оминув це питання, не надавши прямої відповіді щодо можливості запровадження диференційованих лімітів для податкових резидентів України. Це вказує на те, що Нацбанк наразі пріоритизує збереження золотовалютних резервів над питаннями податкової лояльності громадян, які перебувають за кордоном.

Чи є вихід із «валютної пастки»?

Аналізуючи відповідь НБУ у зіставленні з реальними потребами ринку, можна зробити наступні висновки.

Регулятор надав аргументи про макроекономічну стабільність та співпрацю з МВФ, уникаючи конкретики щодо підняття ліміту у 12 500 грн на тиждень щодо зняття готівки, та розрахунків у 100 000 грн на місяць. Прямої відповіді на питання про диференціацію лімітів за наявності підтвердних документів для оренди житла, що було головним болем для більшості громадян за кордоном, НБУ не дав.

Нацбанк розмежував канали оплати. Для лікування шлях відкритий через SWIFT. Для оренди житла запропоновано використовувати валютні картки з лімітом 500 000 грн. Це фактична порада: використовуйте механізм купівлі валюти на 50 000 грн на місяць або валютні депозити на 200 000 грн, щоб накопичувати кошти на валютних рахунках, де ліміти на оплату послуг значно вищі.

Очікувати на миттєве «чудо» не варто. Нацбанк вказує, що перелік лібералізаційних заходів розширюватиметься лише зі зниженням макроекономічних ризиків. Однак сам факт обговорення пакету на 2026 рік із МВФ дає надію, що під тиском громадськості та бізнесу ліміти все ж будуть скориговані відповідно до інфляційних реалій ЄС.

Автор: Володимир Право 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ валюта кордон

Популярні новини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 7k
Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

10:00, 20 липня 2026 5k
Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 16k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 8k
Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

17:38, 20 липня 2026 4k
На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

12:39, 19 липня 2026 10k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд підтвердив право на громадянство без документів: ДМС не може блокувати отримання паспорта через суд

Чи можливо отримати паспорт громадянина України, якщо особа ніколи не мала документів, не навчалася в школі та належить до вразливої соціальної групи.

Заручники макроекономіки: НБУ не планує швидкого збільшення лімітів для українців за кордоном

У відповідь на запит «Судово-юридичної газети» НБУ зазначив, що пом’якшення валютних обмежень для українців за кордоном залежить від МВФ та макроекономічних показників, а не від цін у ЄС.

Влада не може карати лише через сам факт протесту: ЄСПЛ став на захист учасників мирного мітингу

ЄСПЛ визнав, що накладення штрафів на учасників мирного контрпротесту біля з'їзду правлячої політичної партії не було необхідним у демократичному суспільстві.

Покупці зможуть оглядати підсанкційне майно до аукціону, але після підписання договору про конфіденційність — рішення Кабміну

Кабмін деталізував процедуру продажу активів, стягнутих у дохід держави, та визначив нові правила проведення електронних аукціонів.

Ексдружина погрожувала та ображала військового: Верховний Суд заборонив їй наближатися до чоловіка та сина через ризик повторного домашнього насильства

Верховний Суд залишив у силі обмежувальний припис, визнавши, що сімейний конфлікт і спір щодо місця проживання дитини не виключають необхідності такого заходу захисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]