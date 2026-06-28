Другий Президент України Леонід Кучма отримав нагороду імені Левка Лук'яненка

Церемонія відбулася у стінах Верховної Ради з нагоди річниці Конституції.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив державну нагороду другому Президенту України Леоніду Кучмі. Церемонія відбулася під час урочистого засідання парламенту з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції України. Про це повідомила речниця другого президента Дарка Олефір.

Леоніду Кучмі вручено почесну нагороду Верховної Ради України — Нагрудний знак «За служіння українському народу» імені Левка Лук’яненка. Цією відзнакою нагороджують за особистий внесок у зміцнення державності та суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства та сумлінну працю.

У своєму виступі Леонід Кучма згадав події червня 1996 року, коли Верховна Рада ухвалила Конституцію України, яка стала основою сучасної правової системи держави.

«За моє довге життя я виступаю під цим куполом з приводу Конституції України не вперше. У червні 1996 року, коли Верховна Рада прийняла перший Основний закон нашої держави, це був прояв єдності нашого політикуму. Різні, у чомусь абсолютно протилежні політичні сили зуміли порозумітися. Так народилася Конституція», — сказав Кучма.

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