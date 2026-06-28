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Командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононнікова знайшли мертвим – ОК «Південь»

19:19, 28 червня 2026
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За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не встановлено.
Командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононнікова знайшли мертвим – ОК «Південь»
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Командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова знайшли мертвим. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

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За інформацією командування, у неділю, 28 червня, полковника Володимира Олександровича Кононнікова виявили без ознак життя.

Обставини смерті офіцера наразі з'ясовуються. Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, також призначено службове розслідування.

За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні висновки мають бути зроблені після завершення розслідування.

В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що всебічно сприяють роботі правоохоронних органів, та закликали представників медіа і громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації, а також поставитися з повагою до приватності родини загиблого.

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