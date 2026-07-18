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Колишні адвокати подали до суду на реперку Нікі Мінаж через борги

22:29, 18 липня 2026 184
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Юридична фірма стверджує, що співачка не оплатила надані їй правові послуги у справі про порушення авторських прав.
Колишні адвокати подали до суду на реперку Нікі Мінаж через борги
Фото: variety.com
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Американська реперка Нікі Мінаж стала відповідачкою у новому судовому позові. Її колишні адвокати звинувачують артистку в несплаті рахунків за юридичні послуги на суму понад 300 тисяч доларів, пише TMZ.

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Юридична фірма подала до суду позов, у якому стверджує, що Нікі Мінаж не розрахувалася за надані їй юридичні послуги.

У позові зазначається, що компанія погодилася представляти інтереси співачки у 2024 році у справі про порушення авторських прав. За твердженням юристів, наразі вона заборгувала їм 229 541 долар.

Як повідомляється, Нікі Мінаж не надала відповіді на позов, через що справа перейшла до процедури заочного розгляду. Судове засідання призначене на вересень, під час якого суд вирішить, чи ухвалювати заочне рішення. Якщо це станеться, юридичній фірмі може не знадобитися доводити свої вимоги в повноцінному судовому процесі.

Це не перша судова справа, з якою Нікі Мінаж зіткнулася останнім часом. Раніше цього року на неї також подала до суду одна з продакшн-команд, стверджуючи, що артистка не сплатила шестизначну суму за виконані роботи.

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суд США

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