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У Чернівцях після двох діб пошуків знайшли мертвим 8-річного хлопчика

19:45, 18 липня 2026 116
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Після двох діб безперервних пошуків рятувальники та правоохоронці виявили у річці тіло 8-річного хлопчика.
У Чернівцях після двох діб пошуків знайшли мертвим 8-річного хлопчика
фото: поліція
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У Чернівцях завершилися пошуки восьмирічного хлопчика, який зник у ніч на 17 липня. Дитину знайшли без ознак життя у річці Прут. Про це повідомили в ДСНС. 

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За даними правоохоронців, близько третьої години ночі 17 липня хлопчик, який мав розлад аутистичного спектра, самостійно залишив будинок і зник. Його мати звернулася до поліції із повідомленням про зникнення.

До пошукової операції були залучені поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Національної гвардії, кінологи, волонтери та місцеві жителі. Пошуки проводили як на землі, так і з повітря із застосуванням безпілотників.

На другу добу до операції залучили 62 людей, 15 одиниць спеціальної техніки, три плавзасоби, сім дронів і шість службових собак.

У ДСНС зазначили, що пошуки були особливо складними, оскільки дитина майже не розмовляла та мала порушення слуху. Рятувальники обстежували ймовірні маршрути пересування хлопчика, прилеглі території та аналізували записи з камер відеоспостереження.

Зрештою тіло дитини виявили у річці Прут. Причину смерті встановлюватимуть судово-медичні експерти.

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діти ДСНС Чернівці

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