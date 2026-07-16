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Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 333
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Що робити, якщо право власності на житло зареєстроване лише на папері в БТІ.
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити
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Власники квартир, будинків та іншої нерухомості, право власності на яку було оформлено до 1 січня 2013 року, можуть навіть не підозрювати, що інформації про їхнє майно немає у сучасному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Хоча паперові документи БТІ залишаються чинними, відсутність цифрового запису може створити серйозні проблеми під час продажу чи дарування житла, оформлення спадщини, а в умовах війни — навіть позбавити можливості отримати компенсацію за знищене або пошкоджене майно. Саме тому фахівці радять не відкладати перенесення відомостей до державного реєстру, тим більше що для більшості власників ця процедура є безкоштовною.

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Чому паперової реєстрації БТІ вже недостатньо

До 1 січня 2013 року реєстрацію права власності на нерухомість здійснювали Бюро технічної інвентаризації (БТІ), а всі відомості зберігалися виключно на паперових носіях.

Сьогодні значна кількість таких об'єктів досі відсутня у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Незважаючи на те, що держава визнає старі правовстановлюючі документи, відсутність інформації у сучасному електронному реєстрі може створити для власників суттєві ризики.

Зокрема, йдеться про можливі шахрайські дії, втрату документів через бойові дії, складнощі під час продажу, дарування чи оформлення спадщини, а також інші юридичні проблеми.

Чому це особливо важливо під час війни

В умовах воєнного стану внесення інформації про нерухомість до Державного реєстру набуло особливого значення.

Наявність запису в реєстрі є однією з необхідних передумов для отримання компенсації за програмою єВідновлення у разі пошкодження або повного знищення житла внаслідок бойових дій.

Тому власникам нерухомості, чиї права зареєстровані лише у паперових архівах БТІ, рекомендують завчасно перенести ці відомості до електронного реєстру.

Чому держава закликає перенести дані до Держреєстру

Держава поступово формує єдину прозору систему обліку прав на нерухоме майно. Саме тому законодавством передбачено пільгу для власників, які оформили право власності до 1 січня 2013 року.

Якщо право виникло та було належним чином оформлене до цієї дати, внесення інформації з БТІ до Державного реєстру здійснюється без сплати адміністративного збору.

Крім того, закон визначає порядок проведення такої реєстрації. Державний реєстратор самостійно звертається до БТІ із запитом щодо інформації, необхідної для внесення відомостей до реєстру.

Що робити, якщо архів БТІ знищений або залишився на окупованій території

У деяких випадках підтвердити право власності через БТІ неможливо. Це стосується ситуацій, коли архіви були знищені або залишилися на тимчасово окупованій території.

Якщо державний реєстратор не може отримати підтвердження від БТІ, власнику доведеться звертатися до суду з позовом про визнання права власності на нерухоме майно.

Після набрання рішенням суду законної сили саме воно стане підставою для державної реєстрації права власності.

Як перенести дані з БТІ до Державного реєстру

Подати заяву можна двома способами.

Перший — особисто звернутися через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) до державного реєстратора або до приватного нотаріуса за місцезнаходженням нерухомості в межах відповідної області.

Водночас для нерухомості, розташованої в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, діє спеціальне правило. Власники можуть звернутися до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса на території України незалежно від місця розташування майна.

Другий спосіб — подати заяву онлайн через портал Дія. Така можливість доступна для всіх регіонів України, окрім Луганської та Донецької областей, а також Автономної Республіки Крим.

Скільки коштує перенесення даних

Для власників нерухомості, які набули право власності до 1 січня 2013 року та мають належним чином оформлені документи, перенесення інформації з БТІ до Державного реєстру речових прав є повністю безоплатним.

Фахівці радять не відкладати цю процедуру. Якщо паперові документи буде втрачено, а підтвердити право власності через архів БТІ виявиться неможливо, відновлення прав може вимагати судового розгляду, значно більше часу та додаткових фінансових витрат.

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