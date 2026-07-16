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Оплату ремонту автомобіля взяла на себе страхова: чи потрібно підприємству нараховувати ПДВ

23:52, 16 липня 2026 73
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Підприємство зберігає право на податковий кредит, але одночасно має нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ.
Оплату ремонту автомобіля взяла на себе страхова: чи потрібно підприємству нараховувати ПДВ
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Отримання страхового відшкодування у вигляді оплати ремонту автомобіля безпосередньо станції технічного обслуговування не звільняє платника ПДВ від виконання податкових обов'язків. Якщо ремонт транспортного засобу оплачує страхова компанія напряму виконавцю робіт, підприємство все одно має право включити суму ПДВ до податкового кредиту, але одночасно повинне нарахувати податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 Податкового кодексу України. Таке роз'яснення випливає з норм податкового законодавства щодо операцій зі страхування та ремонту транспортних засобів.

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Страхова виплата не є об'єктом оподаткування ПДВ

Відповідно до Закону України «Про страхування», страхувальником є особа, яка уклала договір страхування зі страховиком або є страхувальником відповідно до законодавства. Страхова виплата (страхове відшкодування) — це грошові кошти, які страховик виплачує у разі настання страхового випадку згідно з умовами договору страхування або вимогами законодавства.

При цьому підпункт 196.1.3 Податкового кодексу України передбачає, що операції з надання послуг страхування, співстрахування чи перестрахування, які здійснюють ліцензовані страховики, а також пов'язані з ними послуги страхових агентів і брокерів не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Хто складає податкову накладну при ремонті автомобіля

Послуги з ремонту транспортного засобу, відповідно до підпункту «б» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України, є об'єктом оподаткування ПДВ.

Тому підприємство, яке виконує ремонт автомобіля та є платником ПДВ, зобов'язане:

  • скласти податкову накладну на замовника послуг, тобто на підприємство — власника автомобіля;
  • зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у строки, встановлені Податковим кодексом.

Податковий кодекс також встановлює, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник ПДВ повинен скласти податкову накладну в електронній формі з використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису та зареєструвати її в ЄРПН.

Чи виникає право на податковий кредит

Незалежно від того, що кошти за ремонт підприємство фактично не отримувало, а страхова компанія перерахувала їх безпосередньо виконавцю ремонту, підприємство має право включити суму ПДВ до податкового кредиту.

Таке право передбачене пунктом 198.1 Податкового кодексу України, згідно з яким до податкового кредиту належать суми ПДВ, сплачені або нараховані при придбанні товарів, послуг чи необоротних активів.

Підставою для формування податкового кредиту є належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна.

Чому необхідно нарахувати податкові зобов'язання за пунктом 198.5 ПКУ

Водночас включення суми ПДВ до податкового кредиту не означає, що на цьому податкові наслідки завершуються.

Відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання та скласти зведену податкову накладну, якщо придбані товари, послуги або необоротні активи використовуються в неоподатковуваних операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю.

У ситуації, коли ремонт транспортного засобу оплачує не саме підприємство, а страхова компанія, підприємство:

  • включає суму ПДВ до податкового кредиту на підставі зареєстрованої податкової накладної;
  • у тому самому звітному періоді визначає податкові зобов'язання з ПДВ за правилами пункту 198.5 Податкового кодексу України.

Висновок

Якщо страхова компанія перераховує кошти за ремонт автомобіля безпосередньо виконавцю робіт, підприємство не втрачає права на податковий кредит за отриманими ремонтними послугами. Водночас через те, що оплату здійснив страховик, а не саме підприємство, платник ПДВ повинен у тому самому звітному періоді нарахувати податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 Податкового кодексу України. Саме такий порядок застосовується до операцій, коли страхове відшкодування використовується для оплати ремонту транспортного засобу напряму виконавцю послуг. 

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