Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду

Хто увійшов до нового уряду Сергія Корецького.

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Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з Прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Нагадаємо, парламент 16 липня підтримав проєкт постанови 15414 про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. За проголосували 289 народних депутатів.

Міністрів оборони та закордонних справ сьогодні не голосуватимуть.

Зокрема, парламент проголосував за призначення:

Дениса Шмигаля — на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра енергетики України;

— на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра енергетики України; Тетяну Бережну — на посаду Віцепрем'єр-міністра України з гуманітарної політики – Міністра культури України;

— на посаду Віцепрем'єр-міністра України з гуманітарної політики – Міністра культури України; Всеволода Ченцова — на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

— на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Віталія Безгіна — на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

— на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України; Матвія Бідного — на посаду Міністра молоді та спорту України;

— на посаду Міністра молоді та спорту України; Андрія Бутенка — на посаду Міністра освіти і науки України;

— на посаду Міністра освіти і науки України; Івана Вигівського — на посаду Міністра внутрішніх справ України;

— на посаду Міністра внутрішніх справ України; Тараса Висоцького — на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;

— на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України; Миколу Калашника — на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

— на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України; Віталія Кіма — на посаду Міністра у справах ветеранів України;

— на посаду Міністра у справах ветеранів України; Олександра Кравченка — на посаду Міністра економіки та довкілля України;

— на посаду Міністра економіки та довкілля України; Віктора Ляшка — на посаду Міністра охорони здоров'я України;

— на посаду Міністра охорони здоров'я України; Сергія Марченка — на посаду Міністра фінансів України;

— на посаду Міністра фінансів України; Дениса Маслова — на посаду Міністра юстиції України;

— на посаду Міністра юстиції України; Дениса Улютіна — на посаду Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України;

— на посаду Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України; Оксану Ферчук — на посаду Міністра цифрової трансформації України.

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