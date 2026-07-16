Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто увійшов до уряду
16:02, 16 липня 2026 244
Хто увійшов до нового уряду Сергія Корецького.
Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з Прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Нагадаємо, парламент 16 липня підтримав проєкт постанови 15414 про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. За проголосували 289 народних депутатів.
Міністрів оборони та закордонних справ сьогодні не голосуватимуть.
Зокрема, парламент проголосував за призначення:
- Дениса Шмигаля — на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра енергетики України;
- Тетяну Бережну — на посаду Віцепрем'єр-міністра України з гуманітарної політики – Міністра культури України;
- Всеволода Ченцова — на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Віталія Безгіна — на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Матвія Бідного — на посаду Міністра молоді та спорту України;
- Андрія Бутенка — на посаду Міністра освіти і науки України;
- Івана Вигівського — на посаду Міністра внутрішніх справ України;
- Тараса Висоцького — на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;
- Миколу Калашника — на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Віталія Кіма — на посаду Міністра у справах ветеранів України;
- Олександра Кравченка — на посаду Міністра економіки та довкілля України;
- Віктора Ляшка — на посаду Міністра охорони здоров'я України;
- Сергія Марченка — на посаду Міністра фінансів України;
- Дениса Маслова — на посаду Міністра юстиції України;
- Дениса Улютіна — на посаду Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України;
- Оксану Ферчук — на посаду Міністра цифрової трансформації України.
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