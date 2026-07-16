  1. В Украине

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 247
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кто вошел в новое правительство Сергея Корецкого.
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 16 июля утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с Премьер-министром Сергеем Корецким. Напомним, парламент 16 июля поддержал проект постановления №15414 о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. «За» проголосовали 289 народных депутатов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Министров обороны и иностранных дел сегодня не будут голосовать.

В частности, парламент проголосовал за назначение:

  • Дениса Шмыгаля — на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра энергетики Украины;
  • Татьяны Бережной — на должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике – Министра культуры Украины;
  • Всеволода Ченцова — на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Виталия Безгина — на должность Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Матвея Бедного — на должность Министра молодежи и спорта Украины;
  • Андрея Бутенко — на должность Министра образования и науки Украины;
  • Ивана Выговского — на должность Министра внутренних дел Украины;
  • Тараса Высоцкого — на должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Николая Калашника — на должность Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
  • Виталия Кима — на должность Министра по делам ветеранов Украины;
  • Александра Кравченко — на должность Министра экономики и окружающей среды Украины;
  • Виктора Ляшко — на должность Министра здравоохранения Украины;
  • Сергея Марченко — на должность Министра финансов Украины;
  • Дениса Маслова — на должность Министра юстиции Украины;
  • Дениса Улютина — на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Оксану Ферчук — на должность Министра цифровой трансформации Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины правительство Кабинет Министров Украины

Популярные новости

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

16:10, 16 июля 2026 474
За поддельные ветеринарные препараты могут ввести пожизненное лишение свободы — законопроект

За поддельные ветеринарные препараты могут ввести пожизненное лишение свободы — законопроект

12:38, 16 июля 2026 941
Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 1k
Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

15:00, 16 июля 2026 681
ВСП уволил судью Андрея Полищука за дисциплинарный проступок

ВСП уволил судью Андрея Полищука за дисциплинарный проступок

11:55, 16 июля 2026 1k
ВС отказал совладельцам в возврате подвального помещения, которое продали на электронных торгах в Киеве

ВС отказал совладельцам в возврате подвального помещения, которое продали на электронных торгах в Киеве

11:08, 16 июля 2026 1k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП требует от адвокатуры провести съезд для избрания двух членов Совета

В Высшем совете правосудия заявили, что отсутствие адвокатов в составе Совета угрожает работе органа.

Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

ВСП уволил прокурора Олега Погрибного за внеслужебные связи и недостоверную декларацию добропорядочности.

Демобилизация для контрактников, дистанционная ВВК и денежное обеспечение раненым до самого увольнения: какие изменения предлагают в ВР

Может ли военнослужащий рассчитывать на финансовую стабильность, если лечение длится более года: инициатива предлагает сохранение денежного обеспечения до момента увольнения, независимо от срока реабилитации.

Верховный Суд разграничил пеню и проценты за аванс по делу о поставке товаров для ВСУ

Верховный Суд вернул на новое рассмотрение дело о взыскании процентов за пользование средствами предварительной оплаты по контракту на поставку продукции оборонного назначения.

Капитальный ремонт жилья, обустройство пандусов и ремонт укрытий не подпадают под освобождение от НДС

ГНС объяснила, в каких случаях капитальный ремонт жилья, обустройство пандусов и ремонт укрытий не подпадают под освобождение от НДС, даже если работы финансируются из бюджета.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]