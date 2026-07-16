Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство
16:02, 16 июля 2026 247
Кто вошел в новое правительство Сергея Корецкого.
Верховная Рада 16 июля утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с Премьер-министром Сергеем Корецким. Напомним, парламент 16 июля поддержал проект постановления №15414 о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. «За» проголосовали 289 народных депутатов.
Министров обороны и иностранных дел сегодня не будут голосовать.
В частности, парламент проголосовал за назначение:
- Дениса Шмыгаля — на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра энергетики Украины;
- Татьяны Бережной — на должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике – Министра культуры Украины;
- Всеволода Ченцова — на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Виталия Безгина — на должность Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Матвея Бедного — на должность Министра молодежи и спорта Украины;
- Андрея Бутенко — на должность Министра образования и науки Украины;
- Ивана Выговского — на должность Министра внутренних дел Украины;
- Тараса Высоцкого — на должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Николая Калашника — на должность Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Виталия Кима — на должность Министра по делам ветеранов Украины;
- Александра Кравченко — на должность Министра экономики и окружающей среды Украины;
- Виктора Ляшко — на должность Министра здравоохранения Украины;
- Сергея Марченко — на должность Министра финансов Украины;
- Дениса Маслова — на должность Министра юстиции Украины;
- Дениса Улютина — на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Оксану Ферчук — на должность Министра цифровой трансформации Украины.
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