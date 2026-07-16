Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Кто вошел в новое правительство Сергея Корецкого.

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Верховная Рада 16 июля утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с Премьер-министром Сергеем Корецким. Напомним, парламент 16 июля поддержал проект постановления №15414 о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. «За» проголосовали 289 народных депутатов.

Министров обороны и иностранных дел сегодня не будут голосовать.

В частности, парламент проголосовал за назначение:

Дениса Шмыгаля — на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра энергетики Украины;

— на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра энергетики Украины; Татьяны Бережной — на должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике – Министра культуры Украины;

— на должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике – Министра культуры Украины; Всеволода Ченцова — на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

— на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Виталия Безгина — на должность Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

— на должность Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины; Матвея Бедного — на должность Министра молодежи и спорта Украины;

— на должность Министра молодежи и спорта Украины; Андрея Бутенко — на должность Министра образования и науки Украины;

— на должность Министра образования и науки Украины; Ивана Выговского — на должность Министра внутренних дел Украины;

— на должность Министра внутренних дел Украины; Тараса Высоцкого — на должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

— на должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины; Николая Калашника — на должность Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

— на должность Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины; Виталия Кима — на должность Министра по делам ветеранов Украины;

— на должность Министра по делам ветеранов Украины; Александра Кравченко — на должность Министра экономики и окружающей среды Украины;

— на должность Министра экономики и окружающей среды Украины; Виктора Ляшко — на должность Министра здравоохранения Украины;

— на должность Министра здравоохранения Украины; Сергея Марченко — на должность Министра финансов Украины;

— на должность Министра финансов Украины; Дениса Маслова — на должность Министра юстиции Украины;

— на должность Министра юстиции Украины; Дениса Улютина — на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины;

— на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины; Оксану Ферчук — на должность Министра цифровой трансформации Украины.

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