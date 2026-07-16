В Украине хотят ввести новую памятную дату в память защитников Луганского аэропорта

В Верховную Раду внесли проект об установлении Дня памяти защитников Луганского аэропорта, который предлагают отмечать 31 августа.

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В Украине предлагают ввести новую памятную дату — День чествования защитников Луганского аэропорта. Его планируют отмечать ежегодно 31 августа — в день завершения 146-дневной обороны аэропорта в 2014 году.

В Верховную Раду внесен проект о введении Дня чествования защитников Луганского аэропорта №15411.

Как отмечается, документ разработан с целью надлежащего государственного чествования защитников Луганского аэропорта, увековечения памяти военнослужащих, добровольцев и других участников его обороны, сохранения исторической памяти об одной из ключевых оборонительных операций второй фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, а также патриотического воспитания граждан.

Авторы законодательной инициативы напоминают, что оборона Луганского аэропорта продолжалась 146 дней — с 8 апреля по 31 августа 2014 года — и стала одной из самых продолжительных оборонительных операций второй фазы российской агрессии против Украины.

В обороне аэропорта принимали участие военнослужащие более десяти подразделений Вооруженных сил Украины и других воинских формирований из разных регионов страны. Значительную часть этого времени украинские защитники находились практически в полном окружении, а снабжение гарнизона длительное время осуществлялось исключительно воздушным путем.

Согласно данным, приведенным в пояснительной записке, во время обороны Луганского аэропорта и сопутствующих операций погибли не менее 196 украинских военнослужащих. Также отмечается, что бои за аэропорт стали одним из первых примеров организованного сопротивления российской агрессии и засвидетельствовали участие регулярных войск РФ в боевых действиях на территории Украины еще в 2014 году.

Ожидается, что принятие постановления будет способствовать государственному чествованию защитников Луганского аэропорта, сохранению исторической памяти об одной из ключевых оборонительных операций российско-украинской войны и развитию государственной политики в сфере национальной памяти.

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