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Виталий Ким стал новым министром по делам ветеранов

16:15, 16 июля 2026 128
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Парламент назначил главу Николаевской ОВА руководителем Министерства по делам ветеранов.
Виталий Ким стал новым министром по делам ветеранов
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Новым министром по делам ветеранов Украины стал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

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Верховная Рада поддержала назначение Виталия Кима на должность главы Минветеранов в составе нового Кабмина.

Министерство по делам ветеранов с сентября 2024 года возглавляет Наталия Калмыкова. Она сменила на должности Юлию Лапутину, а до назначения работала заместителем министра обороны по вопросам социального развития.

Виталий Ким — украинский государственный деятель и предприниматель, с ноября 2020 года возглавляет Николаевскую областную государственную администрацию, а с начала полномасштабного вторжения РФ является главой Николаевской областной военной администрации. До прихода в политику занимался предпринимательской деятельностью, а в 2019 году возглавлял штаб партии «Слуга народа» в Николаевской области.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Кабмина во главе с Юлией Свириденко. После этого все члены правительства приобрели статус исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства.

16 июля Верховная Рада поддержала проект постановления о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины.

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