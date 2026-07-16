Виталий Ким стал новым министром по делам ветеранов
Новым министром по делам ветеранов Украины стал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.
Верховная Рада поддержала назначение Виталия Кима на должность главы Минветеранов в составе нового Кабмина.
Министерство по делам ветеранов с сентября 2024 года возглавляет Наталия Калмыкова. Она сменила на должности Юлию Лапутину, а до назначения работала заместителем министра обороны по вопросам социального развития.
Виталий Ким — украинский государственный деятель и предприниматель, с ноября 2020 года возглавляет Николаевскую областную государственную администрацию, а с начала полномасштабного вторжения РФ является главой Николаевской областной военной администрации. До прихода в политику занимался предпринимательской деятельностью, а в 2019 году возглавлял штаб партии «Слуга народа» в Николаевской области.
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