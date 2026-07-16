Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Нацгвардия отказалась рассматривать документы 22-летнего сына погибшего военнослужащего из-за отсутствия статуса иждивенца.

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Житомирский окружной административный суд признал противоправным решение Главного управления Национальной гвардии Украины о возврате на доработку документов совершеннолетнего сына погибшего военнослужащего, который обратился за единовременной денежной помощью. Суд пришел к выводу, что после изменений в законодательстве, вступивших в силу в марте 2024 года, совершеннолетние дети относятся к кругу лиц, имеющих право на долю единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабмина №168, поэтому подтверждать статус иждивенца им не нужно.

Суд также отметил, что при принятии решения уполномоченный орган должен применять законодательство, действующее на момент рассмотрения заявления, а не требовать документы, которые больше не предусмотрены для данной категории получателей помощи.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как Главное управление Национальной гвардии Украины вернуло в воинскую часть документы о назначении ему единовременной денежной помощи, предусмотренной пунктом 2 постановления Кабинета Министров №168.

Отец истца — военнослужащий Национальной гвардии Украины — умер 9 апреля 2025 года во время стационарного лечения от осложнений, вызванных боевым ранением. После его смерти сын подал заявление о назначении единовременной денежной помощи.

Однако Нацгвардия не приняла решение о назначении выплаты, а вернула документы на доработку. Орган указал, что заявитель не предоставил решение суда о нахождении на иждивении отца либо иной документ, подтверждающий право на пенсию в связи с потерей кормильца, поэтому считал пакет документов неполным.

Истец обжаловал такое решение в административном суде.

Что установил суд

Суд отметил, что спор касался права совершеннолетнего сына погибшего военнослужащего на получение единовременной денежной помощи.

Суд обратил внимание, что Законом №3515-IX, вступившим в силу 29 марта 2024 года, статья 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» была изложена в новой редакции.

После этих изменений к членам семьи погибшего, имеющим право на единовременную денежную помощь, прямо отнесены дети независимо от того, достигли ли они совершеннолетия. При этом статус иждивенца имеет значение только для отдельной категории лиц и не касается детей как самостоятельной категории получателей помощи.

Суд подчеркнул, что хотя на момент смерти военнослужащего истцу уже исполнилось 22 года, после внесения изменений в статью 16-1 Закона №2011-XII совершеннолетние дети относятся к членам семьи погибшего, имеющим право на единовременную денежную помощь.

Какое законодательство применяется

Отдельно суд проанализировал вопрос действия законодательства во времени.

Суд отметил, что правоотношения по назначению единовременной денежной помощи возникают с момента подачи заявления и продолжаются до принятия решения уполномоченным органом.

Поэтому если на момент рассмотрения заявления уже действует новая редакция закона, именно ее должен применять орган власти. Суд сослался на практику Конституционного Суда и Верховного Суда относительно применения нормативно-правовых актов во времени и пришел к выводу, что субъект властных полномочий обязан руководствоваться законодательством, действующим на момент принятия решения, если иное прямо не установлено законом.

При таких обстоятельствах суд признал, что возврат документов на доработку по мотиву непредоставления подтверждения нахождения на иждивении не соответствовал действующей редакции статьи 16-1 Закона №2011-XII.

Что решил суд

Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск. Суд признал противоправным и отменил решение Главного управления Национальной гвардии Украины о возврате документов на доработку, обязал повторно рассмотреть заявление истца о выплате единовременной денежной помощи и принять решение с учетом выводов суда. Кроме того, суд взыскал в пользу истца 1064,96 грн судебного сбора за счет бюджетных ассигнований Главного управления НГУ.

Вместе с тем суд не обязал осуществить выплату единовременной денежной помощи, а лишь обязал Главное управление Национальной гвардии Украины повторно рассмотреть заявление, применив действующую редакцию статьи 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и учтя правовые выводы, изложенные в решении суда.

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