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Женщины в ВСУ: почему добровольное вступление не дает права уволиться в любой момент

10:30, 16 июля 2026
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Какие правила действуют в 2026 году для увольнения женщин с военной службы.
Женщины в ВСУ: почему добровольное вступление не дает права уволиться в любой момент
Фото: tsn.ua
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Может ли женщина, которая добровольно вступила на военную службу, уволиться по собственному желанию? Это один из самых распространенных вопросов среди военнослужащих женщин и их семей. Сам по себе добровольный вступление на военную службу не дает права уволиться в любой момент по собственному желанию.

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После заключения контракта или призыва на военную службу женщина приобретает статус военнослужащей. С этого момента на нее распространяются те же нормы законодательства, права, обязанности и ограничения, что и на других военнослужащих.

По состоянию на 2026 год в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу более 75 тысяч женщин, из которых более 55 тысяч являются военнослужащими. Женщины выполняют служебные обязанности наравне с мужчинами, в том числе в районах ведения боевых действий.

В то же время законодательство не устанавливает отдельного порядка увольнения с военной службы именно для женщин. За исключением оснований, связанных с беременностью и уходом за ребенком, военнослужащие женщины увольняются на общих основаниях, определенных статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Во время действия военного положения перечень оснований для увольнения с военной службы является ограниченным. Вместе с тем закон предусматривает ряд семейных обстоятельств и других случаев, при которых военнослужащая может прекратить службу.

Когда военнослужащая может уволиться из армии

Военнослужащая может быть уволена по состоянию здоровья. Такое основание применяется, если она получила инвалидность вследствие участия в боевых действиях и не желает продолжать военную службу, или если военно-врачебная комиссия признала ее непригодной либо временно непригодной к прохождению службы. В случае установления временной непригодности военнослужащая должна повторно пройти ВВК в установленный законодательством срок для подтверждения соответствующего вывода.

Еще одним основанием для увольнения являются семейные обстоятельства.

В частности, право на увольнение имеют военнослужащие женщины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, содержат троих и более несовершеннолетних детей при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов, воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы либо ребенка, который имеет тяжелые заболевания, в частности сахарный диабет или онкологические заболевания. Также увольнение возможно для военнослужащих женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а в отдельных случаях — до шести лет, являются беременными, осуществляют постоянный уход за мужем или родителями с инвалидностью I или II группы либо имеют близких родственников, погибших в результате проведения антитеррористической операции или отражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Какие документы нужны для увольнения

Для увольнения военнослужащая должна подать рапорт и документы, подтверждающие наличие соответствующего основания. В зависимости от конкретной ситуации к рапорту могут прилагаться:

  • свидетельства о рождении детей;
  • справки о заболеваниях;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
  • медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • медицинское заключение о беременности и родах.

документы, подтверждающие инвалидность (справка к акту осмотра МСЭК, выписка из решения экспертной команды)После подачи документов командир обязан безотлагательно рассмотреть рапорт, но не позднее чем в течение 48 часов с момента его получения. По результатам рассмотрения издается приказ об увольнении военнослужащей или об отказе в удовлетворении рапорта.

Если в увольнении отказали, такое решение можно обжаловать. Для этого военнослужащая имеет право обратиться с жалобой к вышестоящему командиру, в оперативное командование, Генеральный штаб ВСУ или Министерство обороны Украины в досудебном порядке. Кроме того, отказ можно обжаловать в судебном порядке, подав иск в окружной административный суд.

Отметим, что в Украине мобилизация женщин осуществляется исключительно на добровольных началах. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», женщины подлежат воинскому учету только при условии, что они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и получили медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального передвысшего или высшего образования. При этом постановка на воинский учет не означает мобилизацию, а осуществляется для формирования и ведения учета резерва специалистов медицинской сферы.

При этом призыв на военную службу или привлечение к выполнению задач по обеспечению обороны государства в условиях военного положения для женщин, которые находятся на воинском учете, возможны только на добровольных началах. Для этого необходимо подать собственноручно написанное заявление на имя руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Женщины, которые не имеют медицинского или фармацевтического образования, не подлежат обязательной постановке на воинский учет, а их вступление на военную службу возможно исключительно по собственному желанию.

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