В Резерв+ мужчина внезапно стал военнообязанным, хотя был исключен с воинского учета — решение суда

В ТЦК повторно изменили статус мужчины на «военнообязанный», хотя действующее решение ВВК предусматривало его исключение с воинского учета.

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Волынский окружной административный суд признал противоправными действия ТЦК по повторной постановке на воинский учет гражданина, которого еще в 2022 году ВВК признала непригодным к военной службе и исключила с воинского учета. Суд пришел к выводу, что при наличии действующего постановления ВВК ТЦК не имел правовых оснований повторно вносить лицо в Реестр как военнообязанного и обязал исключить его с воинского учета и из Реестра.

Обстоятельства дела

В 2022 году военно-врачебная комиссия признала истца непригодным к военной службе по состоянию здоровья и исключила его с воинского учета. Соответствующие записи были внесены в военный билет, а также отображались в электронном военно-учетном документе в приложении «Резерв+», где он имел статус «не военнообязанный».

Однако в конце апреля 2026 года после формирования нового электронного документа мужчина обнаружил, что его статус изменился на «военнообязанный». При этом в том же документе оставалась информация о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. То есть в Реестре одновременно содержались взаимоисключающие сведения.

После обращения в ТЦК мужчине сообщили, что восстановление на воинском учете осуществлено во исполнение приказа, изданного после проведения служебной проверки. Также ему предложили повторно пройти военно-врачебную комиссию. В то же время ТЦК указал, что во время проверки было установлено отсутствие утверждения заключения ВВК региональной военно-врачебной комиссией.

Истец не согласился с такими действиями и обратился в суд, указав, что после исключения с воинского учета он утратил статус военнообязанного, а закон не предусматривает повторную постановку на воинский учет лица, в отношении которого продолжает действовать решение ВВК о непригодности к военной службе.

Позиция суда

Суд прежде всего обратил внимание на различие между понятиями «снятие с воинского учета» и «исключение с воинского учета».

Ссылаясь на правовую позицию Верховного Суда от 21 мая 2025 года по делу №280/2880/24, суд указал, что это разные правовые процедуры с разными последствиями. Если после снятия с воинского учета лицо остается военнообязанным и может быть повторно поставлено на учет, то после исключения оно утрачивает статус военнообязанного именно вследствие исключения с воинского учета.

Суд установил, что решение ВВК от 7 июня 2022 года о признании истца непригодным к военной службе и исключении с воинского учета является действующим и не было отменено в установленном законом порядке. Поэтому ТЦК не имел правовых оснований повторно вносить лицо в Реестр как военнообязанного.

Отдельно суд отклонил доводы ответчика о том, что заключение ВВК не было утверждено региональной комиссией.

Суд указал, что в 2022 году Положение о военно-врачебной экспертизе не требовало такого утверждения. Соответствующие изменения были внесены только в 2023 году, поэтому они не могут применяться к правоотношениям, возникшим ранее. Применение новых требований к уже принятым решениям противоречит статье 58 Конституции Украины о недопустимости обратного действия нормативно-правовых актов во времени.

Кроме того, суд по делу №140/6289/26 подчеркнул, что ТЦК не наделен полномочиями отменять постановления ВВК о непригодности к военной службе, а потому не может повторно поставить такое лицо на воинский учет лишь на основании собственного решения. Поскольку постановление ВВК оставалось действующим, суд пришел к выводу, что повторная постановка истца на воинский учет была незаконной.

Что решил суд

Волынский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправными действия ТЦК по повторной постановке истца на воинский учет и внесению соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Также суд обязал исключить истца с воинского учета военнообязанных и внести соответствующие изменения в Реестр.

Кроме того, с ответчика в пользу истца взыскан судебный сбор в размере 1064,96 грн.

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