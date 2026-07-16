Прокурор отсудил более 2,37 млн грн: Верховный Суд определил правила компенсации за неконституционный акт

Верховный Суд сформулировал правовую позицию относительно возмещения ущерба, причиненного применением неконституционных норм

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда частично удовлетворил кассационную жалобу бывшего прокурора, который требовал от государства возместить материальный ущерб, причиненный применением положения Бюджетного кодекса Украины, признанного в 2020 году неконституционным.

Суд постановил взыскать в пользу истца 2 373 042,69 грн материального ущерба, причиненного неконституционным актом.

Обстоятельства дела

Истец работал в органах прокуратуры с 2011 года. Начиная с 15 июля 2015 года его заработная плата начислялась в соответствии с постановлением Кабинета Министров №505, а не по правилам статьи 81 Закона «О прокуратуре», которая определяла размеры должностных окладов прокуроров.

Такой порядок был введен пунктом 26 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины, который предусматривал, что нормы статьи 81 Закона «О прокуратуре» применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

26 марта 2020 года Конституционный Суд признал это положение неконституционным. Суд пришел к выводу, что вопросы материального обеспечения прокуроров как одной из гарантий их независимости должны определяться законом, а не правительством.

После этого бывший прокурор обратился в суд. Он просил взыскать более 3,15 млн грн материального ущерба, считая, что именно такую сумму недополучил вследствие применения неконституционной нормы.

Суды первой и апелляционной инстанций дважды отказывали в удовлетворении иска. Верховный Суд уже отменял их решения и направлял дело на новое рассмотрение, обратив внимание на то, что предметом спора является именно возмещение материального ущерба, причиненного государством вследствие действия неконституционного акта, а не перерасчет заработной платы.

Что указал Верховный Суд

При рассмотрении дела №420/9554/20 Верховный Суд учел правовую позицию объединенной палаты Кассационного административного суда, изложенную в постановлении от 24 февраля 2026 года по делу №160/6949/20.

Суд указал, что признание закона неконституционным означает, что он противоречил Конституции Украины с момента его принятия, хотя утрачивает силу только со дня принятия соответствующего решения Конституционного Суда. Поэтому ущерб может быть причинен именно в период действия такого акта, то есть еще до его официального признания неконституционным.

Верховный Суд также подчеркнул, что отсутствие специального закона, который должен был бы определять порядок возмещения ущерба, предусмотренный частью третьей статьи 152 Конституции Украины, не может быть основанием для отказа в удовлетворении иска. Конституция является актом прямого действия, а негативные последствия непринятия такого закона не могут возлагаться на лицо, права которого были нарушены.

Суд подчеркнул, что надлежащее материальное обеспечение прокуроров является одной из законодательных гарантий их независимости. Поэтому применение неконституционной нормы, которая сузила эту гарантию, может быть основанием для возникновения права на возмещение материального ущерба как у действующих, так и у бывших прокуроров. Вместе с тем такое право не возникает автоматически — истец должен доказать факт причинения ущерба и его размер.

Верховный Суд фактически подтвердил, что прокуроры, заработная плата которых в период действия неконституционного положения Бюджетного кодекса начислялась не по статье 81 Закона «О прокуратуре», могут обращаться в суд с требованиями о возмещении материального ущерба.

Почему иск удовлетворили лишь частично

Верховный Суд согласился с выводами экспертизы о том, что существует разница между фактически выплаченной истцу заработной платой и суммой, которая должна была быть начислена в соответствии со статьей 81 Закона «О прокуратуре».

Вместе с тем Суд пришел к выводу, что возмещению подлежит не весь заявленный период.

После вступления в силу 25 сентября 2019 года Закона №113-ІХ о реформе органов прокуратуры законодательное регулирование оплаты труда прокуроров изменилось. Для прокуроров, которые не завершили аттестацию, закон прямо предусмотрел применение постановления Кабинета Министров №505. Эти положения являются действующими и неконституционными не признавались. Именно поэтому период после вступления в силу Закона №113-ІХ не может охватываться ущербом, причиненным неконституционным положением пункта 26 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины.

Отдельно Верховный Суд указал, что истец был уволен из органов прокуратуры 30 апреля 2020 года, поэтому требования о возмещении после этой даты также являются необоснованными.

В результате Суд определил, что материальный ущерб, причиненный применением неконституционной нормы, подлежит возмещению только за период с 15 июля 2015 года по 25 сентября 2019 года.

За этот период размер ущерба составляет 2 373 042,69 грн, которые Верховный Суд постановил взыскать с Государства Украина за счет бюджетных ассигнований Одесской областной прокуратуры.

В остальной части исковых требований Суд отказал.

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