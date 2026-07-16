Теряет ли ООО право на налоговую амортизацию, если сдает квартиру физическому лицу — разъяснение

Влияет ли передача квартиры в аренду физическому лицу на право ООО начислять налоговую амортизацию.

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Передача квартиры в аренду физическому лицу для проживания не лишает предприятие права начислять налоговую амортизацию, если такая недвижимость используется в хозяйственной деятельности. В налоговой объяснили, при каких условиях общество с ограниченной ответственностью может учитывать амортизацию квартиры при определении налога на прибыль и какие нормы Налогового кодекса Украины применяются в таком случае.

Когда квартира в аренде подлежит амортизации

В соответствии с подпунктом 134.1.1 пункта 134.1 статьи 134 Налогового кодекса Украины объектом налогообложения налогом на прибыль предприятий является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами. Она определяется путем корректировки финансового результата до налогообложения, определенного в финансовой отчетности в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности, на разницы, предусмотренные Налоговым кодексом.

Разницы, связанные с начислением амортизации необоротных активов, определены статьей 138 Налогового кодекса.

Согласно подпунктам 138.1 и 138.2 статьи 138 НКУ финансовый результат до налогообложения увеличивается, в частности, на сумму амортизации основных средств и/или нематериальных активов, начисленной в соответствии с правилами бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности, и уменьшается на сумму амортизации, рассчитанной по правилам пункта 138.3 статьи 138 НКУ.

Как рассчитывается налоговая амортизация

Порядок расчета амортизации для определения объекта налогообложения установлен пунктом 138.3 статьи 138 НКУ.

В соответствии с подпунктом 138.3.1 пункта 138.3 статьи 138 НКУ амортизация основных средств и нематериальных активов рассчитывается по правилам бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности с учетом ограничений, определенных Налоговым кодексом. При этом применяются методы начисления амортизации, предусмотренные национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета.

Для расчета налоговой амортизации берется стоимость основных средств и нематериальных активов без учета их переоценки, уценки или дооценки, проведенных в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

Также амортизация не начисляется за период, когда основные средства не используются в хозяйственной деятельности в связи с их консервацией.

В каких случаях амортизация не применяется

В соответствии с подпунктом 138.3.2 пункта 138.3 статьи 138 НКУ не подлежат амортизации и осуществляются за счет соответствующих источников, в частности, расходы на ремонт, реконструкцию, модернизацию или другие улучшения непроизводственных основных средств и непроизводственных нематериальных активов.

При этом непроизводственными основными средствами и нематериальными активами считаются активы, не предназначенные для использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика.

Таким образом, для целей налогообложения амортизация основных средств начисляется только при условии их использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика.

Можно ли амортизировать квартиру, которую сдают физлицу

Если плательщик налога на прибыль использует квартиру как основное средство в своей хозяйственной деятельности и начисляет на нее амортизацию в бухгалтерском учете, то передача такой квартиры в аренду физическому лицу не лишает его права начислять налоговую амортизацию.

Таким образом, ООО, которое сдает квартиру физическому лицу для проживания в рамках своей хозяйственной деятельности, имеет право начислять налоговую амортизацию такого основного средства в соответствии с пунктом 138.3 Налогового кодекса Украины.

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