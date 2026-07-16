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Водителей хотят строже наказывать, если после ДТП они оставили животное без помощи

09:24, 16 июля 2026
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Предлагается усилить ответственность не только за умышленный наезд на животных, но и за оставление их без помощи после ДТП.
Водителей хотят строже наказывать, если после ДТП они оставили животное без помощи
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В Украине предлагают усилить ответственность за жестокое обращение с животными, в частности за случаи, когда водители намеренно сбивают их автомобилями или покидают место ДТП, не оказав помощи. Также предлагается обеспечить более эффективное расследование таких случаев, усилить контроль за соблюдением законодательства и рассмотреть изменения для лучшей защиты домашних и бездомных животных.

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За что предлагают усилить наказание

На рассмотрение Кабинета министров подана петиция, автор которой призывает усилить ответственность за жестокое обращение с животными.

В частности, речь идет о случаях, когда водители намеренно сбивают животных или покидают место дорожно-транспортного происшествия, не оказав им помощи.

По мнению автора обращения, за такие действия должно быть предусмотрено более строгое наказание, а правоохранительные органы должны более эффективно расследовать подобные случаи.

Какие изменения предлагают

Помимо усиления ответственности, автор петиции предлагает:

  • обеспечить более эффективное расследование случаев жестокого обращения с животными;
  • усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты животных;
  • рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство для лучшей защиты домашних и бездомных животных.

В обращении также подчеркивается, что жизнь животных имеет ценность, а жестокость по отношению к ним не должна оставаться безнаказанной.

Петиция зарегистрирована под №41/010326-26эп.

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