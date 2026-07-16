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Водіїв хочуть суворіше карати, якщо після ДТП вони залишили тварину без допомоги

09:24, 16 липня 2026
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Пропонують посилити відповідальність не лише за навмисне збиття тварин, а й за залишення їх без допомоги після ДТП.
Водіїв хочуть суворіше карати, якщо після ДТП вони залишили тварину без допомоги
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В Україні пропонують посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, зокрема за випадки, коли водії навмисно збивають їх автомобілями або залишають місце ДТП, не надавши допомоги. Також пропонується запровадити ефективніше розслідування таких випадків, посилити контроль за дотриманням законодавства та розглянути зміни для кращого захисту домашніх і безпритульних тварин.

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За що пропонують посилити покарання

На розгляд Кабміну подано петицію, автор якої закликає посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Зокрема, йдеться про випадки, коли водії навмисно збивають тварин або залишають місце дорожньо-транспортної пригоди, не надавши їм допомоги.

На думку автора звернення, за такі дії має бути передбачене суворіше покарання, а правоохоронні органи повинні ефективніше розслідувати подібні випадки.

Які зміни пропонують

Окрім посилення відповідальності, автор петиції пропонує:

  • забезпечити ефективніше розслідування випадків жорстокого поводження з тваринами;
  • посилити контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту тварин;
  • розглянути можливість внесення змін до законодавства для кращого захисту домашніх і безпритульних тварин.

У зверненні також наголошується, що життя тварин має цінність, а жорстокість щодо них не повинна залишатися безкарною.

Петицію зареєстровано під №41/010326-26еп.

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