Адміністрація закладів покарань не зможе більше читати листи вʼязнів: Мінʼюст розширив список заборон

Тепер відповідь на скарги засуджені зможуть отримати на власну флешку, а листи до Міжнародного кримінального суду відправляються без жодної цензури.

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Засуджені в установах виконання покарань використовують доступ до глобальної мережі Інтернет не лише для отримання інформації, а й для реалізації одного зі своїх гарантованих законом прав – звернення до державних органів, судів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, адвокатів та міжнародних інституцій. Міністерство юстиції оновило порядок подання таких електронних звернень, визначивши чіткі строки їх надсилання адресатам, механізм підтвердження отримання та додаткові гарантії конфіденційності листування.

Очікується, що це дозволить уникнути необгрунтованих затримок під час направлення звернень і забезпечить більш ефективну реалізацію права засуджених на звернення та правову допомогу. «Судово-юридична газета» розібралася, що саме змінює новий наказ.

На які норми закону спирається наказ

Міністерство юстиції 9 липня 2026 року видало наказ №1857/5, яким внесло зміни до Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет. Документ набере чинності з дня офіційного опублікування.

Нововведення стосуються насамперед порядку подання електронних звернень, строків їх направлення адресатам, а також гарантій конфіденційності листування із судами, адвокатами, Омбудсменом та міжнародними організаціями.

Наказ прийнято відповідно до статей 8 та 113 Кримінально-виконавчого кодексу України. Так, стаття 8 Кримінально-виконавчого кодексу України гарантує засудженим право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, а також до інших установ і посадових осіб для захисту своїх прав та законних інтересів.

Водночас стаття 113 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачає право засуджених користуватися глобальною мережею Інтернет у порядку, визначеному Міністерством юстиції. Саме цей порядок і був оновлений.

Головні зміни

Однією із головних змін наказу стало розширення кола електронної кореспонденції засуджених, яка не підлягає перегляду адміністрацією установ виконання покарань. До списку організацій, листування з якими не підлягає перегляду, додані Міжнародний кримінальний суд та Комісію з розгляду скарг на неналежні умови тримання.

По-друге електронні звернення до цих адресатів, а також відповіді від них, заборонено переглядати персоналу установи.

Ще одною зміною стало оновлення термінології. У пунктах 2–4 розділу І Порядку слова «онлайн-звернення» замінено на «електронні звернення». Фактично зміна має технічний характер, однак приводить нормативний акт у відповідність до сучасної термінології, яка використовується в законодавстві щодо електронної взаємодії громадян із державними органами.

Як тепер подаватимуться електронні звернення

Міністерство юстиції виклало у новій редакції пункт 4 розділу ІІ Порядку. Відтепер електронні звернення, за загальним правилом, подаватимуться на електронну поштову скриньку, визначену адміністрацією установи виконання покарань.

Після отримання такого звернення адміністрація повинна видати засудженому талон-підтвердження, форма якого визначена Інструкцією з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Таким чином засуджений отримує документальне підтвердження того, що його звернення прийнято до відправлення.

Встановлено чіткі строки відправлення

На відміну від попередньої редакції Порядку, тепер визначено конкретні строки, протягом яких адміністрація установи повинна направити звернення адресату.

Після видачі талона-підтвердження електронне звернення має бути направлене: протягом трьох діб або протягом однієї доби, якщо такий строк передбачений законодавством. Фактично це покликано мінімізувати випадки безпідставного затягування направлення звернень.

Як засуджені отримуватимуть відповіді

Однією з ключових новацій стали додаткові гарантії конфіденційності. До списку організацій, листування з якими не підлягає перегляду додано Міжнародний кримінальний суд та Комісію з розгляду скарг на неналежні умови тримання.

Окремо зафіксовано, що перегляду не підлягають не лише звернення засуджених до цих органів, а й електронні листи, які засуджені одержують від них.

Наказ також визначає механізм передачі відповідей на звернення. Адміністрація установи забезпечує підключення засуджених до провайдера. Засуджені під час реєстрації поштових скриньок надають адміністратору логін та пароль, які реєструються в спеціальному журналі. Однак, використання цих даних персоналом для чогось іншого, крім перегляду дозволеної кореспонденції, суворо заборонено.

Використання флеш-накопичувачів для отримання копій відповідей дозволяє засудженим накопичувати доказову базу для подальших апеляцій чи позовів.

Що це означає на практиці

Новий наказ не змінює саме право засуджених користуватися Інтернетом, однак деталізує процедуру реалізації цього права. Документ встановлює зрозумілий алгоритм подання електронних звернень, визначає строки їх направлення, запроваджує документальне підтвердження отримання звернення адміністрацією та додатково гарантує конфіденційність листування із судами, адвокатами, Омбудсменом і міжнародними правозахисними інституціями.

В підсумку зазначимо, що оновлення Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет спрямоване насамперед на вдосконалення механізму реалізації права на звернення та права на захист. Встановлення чітких строків відправлення електронних звернень, запровадження талона-підтвердження та закріплення переліку листування, яке не підлягає перегляду адміністрацією, мають забезпечити більшу правову визначеність та додаткові гарантії дотримання прав осіб, які відбувають покарання. Саме ці зміни можуть стати важливим кроком до посилення стандартів захисту прав людини у пенітенціарній системі України.

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