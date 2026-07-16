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Пішов у СЗЧ і погрожував гранатою поліцейському: суд оголосив вирок жителю Житомирщини

07:26, 16 липня 2026
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Засуджений перебував у стані алкогольного сп`яніння, а в руці тримав піротехнічний засіб "Піро-5Г", який візуально схожий на гранату типу РГД-5.
Пішов у СЗЧ і погрожував гранатою поліцейському: суд оголосив вирок жителю Житомирщини
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Богунський районний суд Житомира призначив 5 років позбавлення волі військовослужбовцю, якого визнали винним у самовільному залишенні військової частини та погрозі насильством працівнику поліції. 

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Обставини справи

За даними матеріалів справи № 295/11340/26, військовослужбовець за контрактом, який обіймав посаду водія матеріального забезпечення однієї з військових частин, 9 квітня 2024 року самовільно залишив місце служби. До 10 червня 2026 року він перебував поза військовою частиною, після чого був затриманий працівниками поліції.

Також 10 червня 2026 року у під’їзді будинку, де проживає чоловік, він погрожував працівнику поліції предметом, схожим на гранату.

У вироку зазначено, що під час спілкування з правоохоронцями чоловік поводився агресивно та висловив погрози застосувати насильство шляхом кидка предмета, візуально схожого на гранату РГД-5.

Згідно з матеріалами суду, військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп’яніння, а в руці тримав піротехнічний засіб «Піро-5Г», який зовні схожий на гранату.

Чоловіка затримали, а 12 червня взяли під варту без визначення розміру застави.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину повністю, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, розкаявся та попросив суворо його не карати. Також він публічно вибачився перед потерпілим.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України — погроза вбивством або насильством щодо працівника правоохоронного органу, а також за частиною 5 статті 407 КК України — самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем.

За сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання визначили шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим — 5 років позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Косівський районний суд Івано-Франківської області засудив 48-річного мобілізованого військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби та під час перебування поза частиною вступав у стосунки з 15-річною дівчиною.

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