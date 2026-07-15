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З 8 до 30 гривень за поїздку: Дмитро Лубінець пояснив, чому нові тарифи вдарять по киянах

22:36, 15 липня 2026
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини попередив про наслідки подорожчання транспорту у столиці.
З 8 до 30 гривень за поїздку: Дмитро Лубінець пояснив, чому нові тарифи вдарять по киянах
Фото: bzh.life
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті Києва. Він заявив, що підвищення тарифу відбулося у місті з найбільшим бюджетом в Україні — понад 106 млрд грн, і назвав ситуацію «парадоксальною».

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«Ще вчора метро коштувало 8 гривень, сьогодні — 30. Зростання — у 3,75 раза або на 275%. Тільки яке обґрунтування цьому зростанню? Належного — нуль», — зазначив Лубінець.

За його словами, підвищення вартості проїзду у метро може вплинути не лише на пасажирів метрополітену, а й на інші сфери.

«За ним підтягнуться маршрутки, автобуси й таксі. Подорожчає доставка товарів, бізнес перекладе нові витрати на споживачів, а це означає новий виток інфляції. Зростуть ціни на продукти, послуги та майже все повсякденне життя. Зрештою заплатить за це кожен киянин», — заявив омбудсмен.

Він зазначив, що це ще одна стаття витрат, яка щомісяця забиратиме тисячі гривень лише в однієї працюючої людини.

«Для сім'ї, де громадським транспортом користуються двоє чи троє людей, це вже десятки тисяч гривень додаткових витрат на рік. Для багатьох це означатиме відмову від частини інших потреб — гуртків для дітей, відпочинку чи навіть якісного харчування», — наголосив він.

Окремо Лубінець порівняв вартість проїзду у Києві з європейськими містами, зазначивши, що місто тепер посідає восьме місце серед найдорожчих місячних проїзних у Європі.

Водночас він підкреслив, що у таких країнах вищі зарплати, соціальні гарантії та купівельна спроможність населення.

«Порівнювати треба не лише вартість квитка. Треба порівнювати, скільки людина змушена віддати зі своєї зарплати, щоб просто дістатися на роботу, до школи чи до лікаря», - пояснив він.

«30 гривень за метро — це не просто новий тариф. Це нова ціна життя у столиці. І якщо влада не пояснює, чому люди повинні платити майже в чотири рази більше, не пропонуючи натомість ані кращої якості послуг, ані зростання доходів, то це вже не транспортна реформа. Це перекладання фінансового тягаря на киян у час, коли більшість родин і без того живе в умовах війни, інфляції та постійного подорожчання», — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, з 15 липня у Києві вартість разової поїздки у комунальному транспорті зросла з 8 грн до 30 грн.

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Київ транспорт

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