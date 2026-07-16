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Військовий облік жінок-медиків: хто має стати на військовий облік і коли

21:57, 16 липня 2026 171
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Обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту.
Військовий облік жінок-медиків: хто має стати на військовий облік і коли
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В Україні діють оновлені правила військового обліку для жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. 

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Як пояснюють у Львівському ТЦК та СП, після завершення навчання заклади освіти протягом семи днів передають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про випускниць. Дані вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів «Оберіг».

Після цього жінка має протягом 60 діб прибути до ТЦК та СП і пройти військово-лікарську комісію.

Якщо диплом про медичну або фармацевтичну освіту був отриманий до 31 липня 2025 року, постановка на військовий облік здійснюється самостійно. Для цього необхідно особисто звернутися до ТЦК та СП.

Обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту. Жінки з іншими спеціальностями можуть стати на військовий облік за власним бажанням.

Під час офіційного працевлаштування необхідно надати військово-обліковий документ у паперовій формі або в електронному вигляді через застосунок «Резерв+».

За відсутності такого документа роботодавець не має законних підстав оформити працівницю на роботу. За недотримання цих вимог законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафів.

Якщо працівницю прийняли на роботу до 18 травня 2024 року, роботодавцю рекомендують повідомити про це ТЦК та СП у довільній формі, не очікуючи проведення перевірок.

Військовий облік на підприємстві передбачає:

  • повідомлення про зміни персональних військово-облікових даних працівниці;
  • ведення списків персонального військового обліку;
  • внесення необхідної інформації до відомості оперативного обліку.

При цьому перебування на військовому обліку саме по собі не означає мобілізацію. Жінки можуть бути призвані на військову службу лише за власною згодою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі процедура виключення жінок із військового обліку не здійснюється автоматично. Якщо є підстави для перегляду статусу перебування на обліку, питання розглядається індивідуально після звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

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війна воєнний стан мобілізація мобілізація жінок медицина

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