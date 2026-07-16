Зеленський змінив керівництво військових адміністрацій Києва, Київської та Миколаївської областей
Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів щодо кадрових змін у Київській міській військовій адміністрації, а також у Київській та Миколаївській обласних державних адміністраціях.
Указом №615/2026 глава держави звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації.
Також Президент звільнив Миколу Калашника з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Згідно з указом, його звільнено відповідно до поданої ним заяви.
Крім того, Володимир Зеленський звільнив Віталія Кіма з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. В указі зазначено, що його також звільнено згідно з поданою заявою.
Окремими указами Президент визначив тимчасових виконувачів обов'язків керівників областей.
Тимчасове виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації покладено на Руслана Олійника, а тимчасове виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації - на Георгія Решетілова.
Нагадаємо, що Віталій Кім став новим міністром у справах ветеранів.
16 липня Рада підтримала проєкт постанови про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.
Також Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.