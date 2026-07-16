Зеленський змінив керівництво військових адміністрацій Києва, Київської та Миколаївської областей

Володимир Зеленський звільнив начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, голів Київської та Миколаївської обласних державних адміністрацій Миколу Калашника і Віталія Кіма.

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Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів щодо кадрових змін у Київській міській військовій адміністрації, а також у Київській та Миколаївській обласних державних адміністраціях.

Указом №615/2026 глава держави звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

Також Президент звільнив Миколу Калашника з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Згідно з указом, його звільнено відповідно до поданої ним заяви.

Крім того, Володимир Зеленський звільнив Віталія Кіма з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. В указі зазначено, що його також звільнено згідно з поданою заявою.

Окремими указами Президент визначив тимчасових виконувачів обов'язків керівників областей.

Тимчасове виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації покладено на Руслана Олійника, а тимчасове виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації - на Георгія Решетілова.

Нагадаємо, що Віталій Кім став новим міністром у справах ветеранів.

16 липня Рада підтримала проєкт постанови про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

Також Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України.

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