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Зеленский сменил руководство военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей

21:12, 16 июля 2026 140
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Владимир Зеленский уволил начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций Николая Калашника и Виталия Кима.
Зеленский сменил руководство военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых изменениях в Киевской городской военной администрации, а также в Киевской и Николаевской областных государственных администрациях.

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Указом №615/2026 глава государства уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации.

Также Президент уволил Николая Калашника с должности председателя Киевской областной государственной администрации. Согласно указу, он освобожден от должности согласно поданному им заявлению.

Кроме того, Владимир Зеленский уволил Виталия Кима с должности председателя Николаевской областной государственной администрации. В указе отмечается, что он также освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Отдельными указами Президент определил временно исполняющих обязанности руководителей областей.

Временное исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации возложено на Руслана Олейника, а временное исполнение обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации — на Георгия Решетилова.

Напомним, что Виталий Ким стал новым министром по делам ветеранов. 

16 июля Верховная Рада поддержала проект постановления о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины.

Также Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого уже утвердила новый состав Кабинета Министров Украины.

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КГГА указ Владимир Зеленский КГВА

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