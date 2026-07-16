До 3400 гривен штрафа: за что могут наказать владельцев животных на пляже

Самое суровое наказание ждет тех, чья собака испугала других отдыхающих, повредила чужое имущество или кого-то укусила.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В летний сезон украинцы часто отправляются на отдых возле водоемов вместе с домашними питомцами. Однако такая прогулка может завершиться административным протоколом, если владелец нарушает установленные правила содержания и выгула животных.

Согласно Закону Украины «О защите животных от жестокого обращения» и нормам Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за отдельные нарушения во время пребывания с собакой в общественных местах предусмотрена ответственность.

В украинском законодательстве нет общего прямого запрета на пребывание с собаками возле водоемов. В то же время правила посещения официальных пляжей могут устанавливать органы местного самоуправления или поставщики услуг. На таких территориях могут действовать ограничения относительно пребывания с животными.

Штраф грозит, если:

собака находится в общественном месте без поводка;

собака потенциально опасной породы находится без намордника;

владелец игнорирует запрещающие знаки на оборудованных зонах отдыха;

хозяин не убирает экскременты за животным.

Согласно статье 154 КУоАП («Нарушение правил содержания собак и котов»), за выгул собаки с нарушением установленных правил предусмотрен штраф.

За первое нарушение владельцу могут назначить штраф от 170 до 340 гривен. Если в течение года аналогичное нарушение будет зафиксировано повторно, сумма штрафа составит от 340 до 510 гривен.

Более строгое наказание предусмотрено в случаях, когда животное напугало людей, повредило чужое имущество или нанесло вред здоровью. За такие нарушения штраф может составлять от 1 700 до 3 400 гривен. Кроме того, закон предусматривает возможность конфискации животного по решению суда.

Отдельно владельца могут оштрафовать за загрязнение территории пляжа. За нарушение правил благоустройства, предусмотренное статьей 152 КУоАП, гражданам грозит штраф от 340 до 1 360 гривен.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала о деле, в котором суд обязал владелицу собаки выплатить 30 тысяч гривен компенсации из-за того, что её пес покусал ребёнка.

Кроме того, мы обращали внимание на то, что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.