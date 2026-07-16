Совет судей Украины изменил официальный электронный адрес для переписки

Прежний электронный адрес еще некоторое время будет работать в переходном режиме.

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Совет судей Украины сообщил об изменении официального электронного адреса для приема обращений, запросов, писем и другой корреспонденции.

Отныне официальная переписка будет осуществляться через адрес [email protected].

В то же время прежний электронный адрес [email protected] еще некоторое время будет работать в переходном режиме.

Для надлежащей и своевременной обработки корреспонденции призывают использовать новый электронный адрес.

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