Совет судей Украины изменил официальный электронный адрес для переписки
19:45, 16 июля 2026 38
Прежний электронный адрес еще некоторое время будет работать в переходном режиме.
Совет судей Украины сообщил об изменении официального электронного адреса для приема обращений, запросов, писем и другой корреспонденции.
Отныне официальная переписка будет осуществляться через адрес [email protected].
В то же время прежний электронный адрес [email protected] еще некоторое время будет работать в переходном режиме.
Для надлежащей и своевременной обработки корреспонденции призывают использовать новый электронный адрес.
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