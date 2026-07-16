  1. В Украине

Обязательные ДСТУ предлагают сделать бесплатными: сейчас за них нужно платить

19:38, 16 июля 2026 53
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обязательные правила не должны быть платными — авторы инициативы предлагают открыть свободный доступ к соответствующим ДСТУ.
Обязательные ДСТУ предлагают сделать бесплатными: сейчас за них нужно платить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если государство требует от граждан и бизнеса соблюдать определенные правила, то каждый должен иметь возможность бесплатно с ними ознакомиться. Однако сегодня часть национальных стандартов (ДСТУ), требования которых фактически являются обязательными, доступна только за плату. Из-за этого предприятия, участники публичных закупок и граждане вынуждены покупать документы, чтобы узнать, каким требованиям они должны соответствовать. Именно эту проблему предлагают решить на законодательном уровне.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инициатива о бесплатном доступе к обязательным ДСТУ

На сайте Кабинета Министров зарегистрирована петиция №41/010329-26еп с призывом обеспечить свободный и бесплатный доступ ко всем национальным стандартам (ДСТУ), требования которых являются обязательными в соответствии с законодательством Украины или на которые содержатся ссылки в нормативно-правовых актах.

Автор обращения отмечает, что вопрос касается обеспечения соблюдения законности и охраны правопорядка, реализации прав и свобод граждан, а также предотвращения дискриминации.

Он напоминает, что в соответствии со статьей 57 Конституции Украины каждому гарантируется право знать свои права и обязанности. Законы и другие нормативно-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, должны быть доведены до сведения населения в установленном законом порядке.

Почему возникла проблема с доступом к стандартам

Приказом ГП «УкрНДНЦ» от 26 мая 2026 года №118 были приняты и введены в действие 21 новый национальный стандарт в сферах безопасности машин, грузоподъемных кранов, погрузчиков и железнодорожной инфраструктуры.

Как отмечает автор, требования этих и других национальных стандартов применяются не только при подтверждении соответствия продукции, выполнении требований технических регламентов и нормативно-правовых актов. Они также часто включаются заказчиками в тендерную документацию при проведении публичных закупок через электронную систему Prozorro.

Из-за этого, по мнению автора обращения, граждане, предприятия и участники публичных закупок вынуждены платить деньги только для того, чтобы ознакомиться с требованиями, которые они обязаны соблюдать или которым должны подтвердить соответствие.

Почему такую практику считают незаконной

Подчеркивается, что такая практика противоречит статье 57 Конституции Украины и принципу правовой определенности.

Кроме того, по мнению автора, она создает необоснованные препятствия для участия в публичных закупках и не соответствует принципам открытости, добросовестной конкуренции и недискриминации участников.

Что предлагают изменить

Кабинет Министров призывают:

  • разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обеспечении свободного и бесплатного доступа ко всем национальным стандартам, требования которых являются обязательными в соответствии с законодательством Украины или на которые содержатся ссылки в нормативно-правовых актах;
  • до внесения соответствующих изменений в законодательство обеспечить открытый и бесплатный доступ к таким национальным стандартам через официальные государственные электронные информационные ресурсы;
  • принять меры по недопущению установления обязательных требований к гражданам и субъектам хозяйствования путем ссылок на документы, официальный текст которых является платным и недоступным для свободного ознакомления.

Обязательные требования государства должны быть открытыми для всех

В завершение автор отмечает, что правовое государство не может возлагать на лицо обязанность соблюдать требования, с которыми оно не имеет возможности бесплатно ознакомиться.

«Обязательные требования государства должны быть открытыми, официальными и одинаково доступными для каждого», — говорится в петиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Популярные новости

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

16:10, 16 июля 2026 1k
Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 1k
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 1k
Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

15:31, 16 июля 2026 1k
Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

16:19, 16 июля 2026 1k
За поддельные ветеринарные препараты могут ввести пожизненное лишение свободы — законопроект

За поддельные ветеринарные препараты могут ввести пожизненное лишение свободы — законопроект

12:38, 16 июля 2026 1k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Перезагрузка ГБР и merit-based прокуратура: Комитет одобрил унифицированную Антикоррупционную стратегию

Новая стратегия предлагает прозрачные конкурсы с участием международных экспертов с решающим голосом для назначения руководства ГБР, ВСП и ВККС.

Возражения против определения следственного судьи во время подготовительного производства обязательны к рассмотрению: разбор решения КСУ

Определение сроков на ознакомление со делом без права на апелляцию: что решил Конституционный Суд.

Бывшим гражданам Украины хотят разрешить вернуть паспорт без переезда и экзаменов

Законопроект №15410 устраняет пробелы, возникшие после введения института множественного гражданства и устанавливает упрощенный порядок возобновления гражданства для определенных категорий лиц.

ВСП требует от адвокатуры провести съезд для избрания двух членов Совета

В Высшем совете правосудия заявили, что отсутствие адвокатов в составе Совета угрожает работе органа.

Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

ВСП уволил прокурора Олега Погрибного за внеслужебные связи и недостоверную декларацию добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]