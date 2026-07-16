Обязательные ДСТУ предлагают сделать бесплатными: сейчас за них нужно платить

Обязательные правила не должны быть платными — авторы инициативы предлагают открыть свободный доступ к соответствующим ДСТУ.

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Если государство требует от граждан и бизнеса соблюдать определенные правила, то каждый должен иметь возможность бесплатно с ними ознакомиться. Однако сегодня часть национальных стандартов (ДСТУ), требования которых фактически являются обязательными, доступна только за плату. Из-за этого предприятия, участники публичных закупок и граждане вынуждены покупать документы, чтобы узнать, каким требованиям они должны соответствовать. Именно эту проблему предлагают решить на законодательном уровне.

Инициатива о бесплатном доступе к обязательным ДСТУ

На сайте Кабинета Министров зарегистрирована петиция №41/010329-26еп с призывом обеспечить свободный и бесплатный доступ ко всем национальным стандартам (ДСТУ), требования которых являются обязательными в соответствии с законодательством Украины или на которые содержатся ссылки в нормативно-правовых актах.

Автор обращения отмечает, что вопрос касается обеспечения соблюдения законности и охраны правопорядка, реализации прав и свобод граждан, а также предотвращения дискриминации.

Он напоминает, что в соответствии со статьей 57 Конституции Украины каждому гарантируется право знать свои права и обязанности. Законы и другие нормативно-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, должны быть доведены до сведения населения в установленном законом порядке.

Почему возникла проблема с доступом к стандартам

Приказом ГП «УкрНДНЦ» от 26 мая 2026 года №118 были приняты и введены в действие 21 новый национальный стандарт в сферах безопасности машин, грузоподъемных кранов, погрузчиков и железнодорожной инфраструктуры.

Как отмечает автор, требования этих и других национальных стандартов применяются не только при подтверждении соответствия продукции, выполнении требований технических регламентов и нормативно-правовых актов. Они также часто включаются заказчиками в тендерную документацию при проведении публичных закупок через электронную систему Prozorro.

Из-за этого, по мнению автора обращения, граждане, предприятия и участники публичных закупок вынуждены платить деньги только для того, чтобы ознакомиться с требованиями, которые они обязаны соблюдать или которым должны подтвердить соответствие.

Почему такую практику считают незаконной

Подчеркивается, что такая практика противоречит статье 57 Конституции Украины и принципу правовой определенности.

Кроме того, по мнению автора, она создает необоснованные препятствия для участия в публичных закупках и не соответствует принципам открытости, добросовестной конкуренции и недискриминации участников.

Что предлагают изменить

Кабинет Министров призывают:

разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обеспечении свободного и бесплатного доступа ко всем национальным стандартам, требования которых являются обязательными в соответствии с законодательством Украины или на которые содержатся ссылки в нормативно-правовых актах;

до внесения соответствующих изменений в законодательство обеспечить открытый и бесплатный доступ к таким национальным стандартам через официальные государственные электронные информационные ресурсы;

принять меры по недопущению установления обязательных требований к гражданам и субъектам хозяйствования путем ссылок на документы, официальный текст которых является платным и недоступным для свободного ознакомления.

Обязательные требования государства должны быть открытыми для всех

В завершение автор отмечает, что правовое государство не может возлагать на лицо обязанность соблюдать требования, с которыми оно не имеет возможности бесплатно ознакомиться.

«Обязательные требования государства должны быть открытыми, официальными и одинаково доступными для каждого», — говорится в петиции.

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