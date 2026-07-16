  1. В Украине

Заместитель начальника Ровенского ТЦК брал взятки за отсрочки от мобилизации автомобилями

19:02, 16 июля 2026 233
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автомобиль Toyota Highlander, который фигурирует в деле, находится под арестом в качестве вещественного доказательства.
Заместитель начальника Ровенского ТЦК брал взятки за отсрочки от мобилизации автомобилями
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды за оформление отсрочек от мобилизации и снятие военнообязанных с розыска.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, должностное лицо разработало целую скрытую схему получения неправомерного вознаграждения от военнообязанных мужчин. Оформление отсрочки, даже при наличии законных оснований, или снятие с розыска стоили мужчинам от 10 до 12 тыс. долларов США в зависимости от каждого конкретного случая.

В Бюро отмечают, что для сокрытия незаконных доходов чиновник оформлял активы на доверенных лиц. Один из задокументированных эпизодов касается приобретения для него автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска стоимостью 19,5 тысячи долларов США.

По версии следствия, военнообязанный получил необходимые документы только после того, как передал должностному лицу ключи от автомобиля. При этом обвиняемый не успел переоформить транспортное средство на себя, поскольку был разоблачен сотрудниками ГБР.

Должностному лицу инкриминируют получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ГБР сообщили, что заместитель руководителя ОТЦК и СП признал свою вину и перечислил донат на ВСУ в размере 1,5 млн грн. Кроме того, после разоблачения схемы в Ровенском ОТЦК и СП произошел ряд кадровых изменений с целью предотвращения аналогичных правонарушений.

Автомобиль Toyota Highlander, который фигурирует в деле, находится под арестом в качестве вещественного доказательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные арест Ровно ГБР ТЦК мобилизация воинский учет автомобиль

Популярные новости

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

16:10, 16 июля 2026 1k
Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 1k
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 1k
Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

15:31, 16 июля 2026 1k
Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

16:19, 16 июля 2026 1k
За поддельные ветеринарные препараты могут ввести пожизненное лишение свободы — законопроект

За поддельные ветеринарные препараты могут ввести пожизненное лишение свободы — законопроект

12:38, 16 июля 2026 1k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Перезагрузка ГБР и merit-based прокуратура: Комитет одобрил унифицированную Антикоррупционную стратегию

Новая стратегия предлагает прозрачные конкурсы с участием международных экспертов с решающим голосом для назначения руководства ГБР, ВСП и ВККС.

Возражения против определения следственного судьи во время подготовительного производства обязательны к рассмотрению: разбор решения КСУ

Определение сроков на ознакомление со делом без права на апелляцию: что решил Конституционный Суд.

Бывшим гражданам Украины хотят разрешить вернуть паспорт без переезда и экзаменов

Законопроект №15410 устраняет пробелы, возникшие после введения института множественного гражданства и устанавливает упрощенный порядок возобновления гражданства для определенных категорий лиц.

ВСП требует от адвокатуры провести съезд для избрания двух членов Совета

В Высшем совете правосудия заявили, что отсутствие адвокатов в составе Совета угрожает работе органа.

Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

ВСП уволил прокурора Олега Погрибного за внеслужебные связи и недостоверную декларацию добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]