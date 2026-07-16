Заместитель начальника Ровенского ТЦК брал взятки за отсрочки от мобилизации автомобилями

Автомобиль Toyota Highlander, который фигурирует в деле, находится под арестом в качестве вещественного доказательства.

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Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды за оформление отсрочек от мобилизации и снятие военнообязанных с розыска.

Как сообщили в ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, должностное лицо разработало целую скрытую схему получения неправомерного вознаграждения от военнообязанных мужчин. Оформление отсрочки, даже при наличии законных оснований, или снятие с розыска стоили мужчинам от 10 до 12 тыс. долларов США в зависимости от каждого конкретного случая.

В Бюро отмечают, что для сокрытия незаконных доходов чиновник оформлял активы на доверенных лиц. Один из задокументированных эпизодов касается приобретения для него автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска стоимостью 19,5 тысячи долларов США.

По версии следствия, военнообязанный получил необходимые документы только после того, как передал должностному лицу ключи от автомобиля. При этом обвиняемый не успел переоформить транспортное средство на себя, поскольку был разоблачен сотрудниками ГБР.

Должностному лицу инкриминируют получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ГБР сообщили, что заместитель руководителя ОТЦК и СП признал свою вину и перечислил донат на ВСУ в размере 1,5 млн грн. Кроме того, после разоблачения схемы в Ровенском ОТЦК и СП произошел ряд кадровых изменений с целью предотвращения аналогичных правонарушений.

Автомобиль Toyota Highlander, который фигурирует в деле, находится под арестом в качестве вещественного доказательства.

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