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Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

15:31, 16 июля 2026 347
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Алексея Соболева хотят перевести из Минэкономики в Офис Президента.
Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву
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Президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что министру экономики Украины Алексею Соболеву могут предложить перейти на работу в Офис президента. Ему планируют предложить должность заместителя руководителя ОП Кирилла Буданова по экономическим вопросам.

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По словам главы государства, он обсудил возможное кадровое изменение с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым.

«Вчера у меня была дискуссия с главой моего офиса, с Кириллом Будановым, у нас была вакансия. Мы хотим ему предложить, я еще не говорил с ним, предложить Соболеву должность заместителя по экономике в Офисе президента Украины», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас речь идет именно о предложении, а окончательное решение еще должно быть принято. 

Напомним, в Верховную Раду внесли представление о назначении нового состава Кабмина.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что назначения руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел будут приняты позже.

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